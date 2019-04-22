CHP, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya karşı 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan alçakça saldırıyı protesto etmek ve lanetlemek için, 22 Nisan Pazartesi günü, Saat 12.00’de, Konak Meydanı’nda buluşuyoruz. Şiddete ve bölünmeye izin vermeyeceğiz. Tüm İzmirlileri bekliyoruz. pic.twitter.com/LEMsQFNaI4