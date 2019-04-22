CHP, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya karşı 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta asker cenazesinde linç girişimine uğramasına karşı tepkiler devam ediyor.
CHP örgütleri Çubuk’ta yaşanan saldırıya karşı pazartesi günü 12.00’da 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
Genel Başkanımıza yapılan hain saldırıya karşı 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapılacaktır.— CHP ANKARA (@CHPankarailbsk) April 21, 2019
Ankara İl Başkanlığı olarak 22 Nisan Pazartesi günü saat 12:00'de Güvenpark il binamız önünde bulaşacağız.
Tüm üyelerimizi ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. #KılıcdaroğluYalnızDeğildir
CHP'lilerin 4 büyük şehirdeki eylem adresleri şöyle:
CHP İstanbul İl Örgütü bugün (22 Nisan Pazartesi) saat 12.00’de Şişhane Meydanı’nda bir araya gelerek Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı protesto edecek.
Genel Başkanımıza yönelik yapılan bölücü ve provakatif saldırıyı protesto etmek için yarın(22 Nisan) saat 12:00’de Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/HzrkjEuC0e— CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) April 21, 2019
Ankara İl Örgütü 12.00’de Güvenpark il binası önünde buluşacak.
CHP İzmir, yine saat 12.00’de Konak Meydanı’nda bir araya gelecek.
Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan alçakça saldırıyı protesto etmek ve lanetlemek için, 22 Nisan Pazartesi günü, Saat 12.00’de, Konak Meydanı’nda buluşuyoruz. Şiddete ve bölünmeye izin vermeyeceğiz. Tüm İzmirlileri bekliyoruz. pic.twitter.com/LEMsQFNaI4— CHP İzmir (@chpizmiril) April 21, 2019
Bursa’da ise saat 12.00’de Kent Meydanı'nda protesto gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE'DE 81 İLDE EŞZAMANLI OLARAK...— CHP Bursa🇹🇷 (@BursaicinCHP) April 21, 2019
BURSA'DA KENT MEYDANINDA BULUŞUYORUZ...
22 NİSAN PAZARTESİ, 12.00 pic.twitter.com/XgNq8p9uXi
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