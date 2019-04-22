İmamoğlu'na yabancı temsilcilik düzeyindeki ilk ziyaret Çin'den: İstanbul, Çin ile çok sıcak ilişkileri olan bir şehir

Saraçhane'deki belediye binasına gelen Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İmamoğlu ile makamında bir süre görüştü.

İBB Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eden Wei, şöyle konuştu; "İlk Pazartesi beni kabul etmenizden dolayı memnun oldum. Çin ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik ilişkiler fevkalade iyidir. Siz göreve geldiğinizde, ben çok acele bir şekilde size gelip bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyordum. İstanbul çok önemli bir şehirdir. Bu önemli şehir, bundan önceki yıllarda, Çin'deki bazı önemli şehirlerle ilişkilerini kurdu ya da fevkalade şekilde iş birlikleri yapıldı. Bunların başında, İBB ile Şanghay Belediyesi arasındaki 'kardeş şehir' ilişkisi geliyor. Daha da önemlisi bu kardeş şehirlerin bu sene 30’ncu yıl dönümü. Bu nedenle hemen size gelip, hem konsolosluğumuz hem de Şanghay Belediyesi olarak yapılacak etkinlikler hakkında konuşmak istedim. Türkiye'nin çok önemli seçim dönemi geçtikten sonra, bu işlerin yeniden hızlandırılması için size geldim."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, yabancı temsilcilik düzeyindeki ilk tebrik ziyareti, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei tarafından gerçekleştirildi.



Ayrıntılar;https://t.co/vn3hIMWE6d pic.twitter.com/tqHEc32Zyw — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 22 Nisan 2019

​'NAZİK ZİYARETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

© Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın İBB Başkanı İmamoğlu, belediye personeliyle bir araya geldi

Başkonsolos Wei’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekrem İmamoğlu da "Başkonsolosumuzla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki etkinlikte Çince bir kitap çevirisi nedeniyle tanışmıştık. Çin Devleti’nin en büyük yatırımlarından birisi Beylikdüzü ilçe sınırlarında kalan Ambarlı Limanı’ndaki Kumport biliyorsunuz. İstanbul, Şanghay ve Guangzhou şehirleri başta olmak üzere Çin ile çok sıcak ilişkileri olan bir şehir. Sayın Başkonsolosa, nazik ziyaretinde dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Cui Wei, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından belediyeden ayrıldı.