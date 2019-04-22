İmamoğlu'na yabancı temsilcilik düzeyindeki ilk ziyaret Çin'den: İstanbul, Çin ile çok sıcak ilişkileri olan bir şehir

İBB Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eden Wei, şöyle konuştu; "İlk Pazartesi beni kabul etmenizden dolayı memnun oldum. Çin ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik ilişkiler fevkalade iyidir. Siz göreve geldiğinizde, ben çok acele bir şekilde size gelip bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyordum. İstanbul çok önemli bir şehirdir. Bu önemli şehir, bundan önceki yıllarda, Çin'deki bazı önemli şehirlerle ilişkilerini kurdu ya da fevkalade şekilde iş birlikleri yapıldı. Bunların başında, İBB ile Şanghay Belediyesi arasındaki 'kardeş şehir' ilişkisi geliyor. Daha da önemlisi bu kardeş şehirlerin bu sene 30’ncu yıl dönümü. Bu nedenle hemen size gelip, hem konsolosluğumuz hem de Şanghay Belediyesi olarak yapılacak etkinlikler hakkında konuşmak istedim. Türkiye'nin çok önemli seçim dönemi geçtikten sonra, bu işlerin yeniden hızlandırılması için size geldim."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, yabancı temsilcilik düzeyindeki ilk tebrik ziyareti, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei tarafından gerçekleştirildi.— İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 22 Nisan 2019
Ayrıntılar;https://t.co/vn3hIMWE6d pic.twitter.com/tqHEc32Zyw
'NAZİK ZİYARETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Cui Wei, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından belediyeden ayrıldı.
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