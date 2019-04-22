Soyer, makam aracı olarak kullandığı bisikletiyle işe giderken görüntülendi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, makamına bisikletle giderken görüntülendi.

Soyer yeni dönemde kent merkezine henüz taşınamadığı için makam aracının arkasına bisiklet aparatı koymuş, ardından da bisikletini Büyükşehir binasına getirmişti.

'İzmir Çevirme Radar' isimli sosyal medya paylaşım sitesi ise Soyer'in bugün İzmir caddelerinden bisikletle gezdiği görüntüleri yayınladı.

Soyer ayrıca, bisiklet yolculuğu sırasında İzmirlilerle de selamlaştı.

🔴 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı #TunçSoyer, makam aracı olarak kullandığı bisikletiyle işe giderken görüntülendi. pic.twitter.com/F4YpTUuUag — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) April 22, 2019

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