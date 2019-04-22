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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Saldırı planlıydı, amaç CHP'yi sokağa dökmek

    © Fotoğraf : DHA/ HARUN OZALP
    Türkiye
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    Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün katıldığı asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Planlanan bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi" dedi. Kılıçdaroğlu, saldırının amacının CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşündüğünü söyledi.

    Osman Sarıgün
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu'na saldırının faili Sivrihisar'da yakalandı
    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un Akkuzulu mahallesinde dün katıldığı Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından akşam Çankaya'daki evine gitti.

    Bugün sabah saatlerinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

     "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek selamladığı gazetecilerin saldırıyla ilgili soruları üzerine Kılıçdaroğlu, "Sağ olun, gayet iyiyim" dedi.

    CHP Genel Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada gazetecileri kabulunde saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı. 

    'KAMUFLAJ İLE ÇIKARTALIM DEDİLER'

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
    © AA / Raşit Aydoğan
    AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Sarıgün parti üyemiz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
    CHP lideri şunları söyledi: 

    - Hoş olmadı, planlanan bir saldırıydı. Protesto kabul edilebilir ama bu saldırı farklı. Güvenlik önlemi yetersizdi.

    - Evdekiler evimiz yakılır mı korkusu yaşadı. Nazik davrandılar, çay demlediler. İçemedim çıkmam gerekti. Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum.

    - Eve Emniyet Genel Müdürü geldi. Kamuflaj ile çıkartalım dediler kabul etmedim. Nasıl geldim ise öyle çıkacağım dedim.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'IN AÇIKLAMALARI

    - Akar’a sormak lazım ifadelerini. O atmosferde mi söyledi ne demek istedi. Sağduyulu davranmak lazım.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırı sonrası, "Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Hulusi Akar, Osman Sarıgün, Cenaze, Asker, saldırı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara
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