Kaftancıoğlu: Bu saatten itibaren İstanbul örgütü halkımız ile birlikte genel başkanımızı koruyacaktır

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin "Bu saatten itibaren, İstanbul örgütü halkımız ile birlikte genel başkanımızı koruyacaktır. Siyasi rant bekleyen zehirli dil ve zehirli dilin sahipleri bu hain saldırıda pay sahibidir" dedi.

Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştiren Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı asker cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulduğunu belirten Kaftancıoğlu, aynı zamanda şehitlere ve ailelerine de saygısızlık yapıldığını söyledi.

Kaftancıoğlu, "Yapılan sıradan protesto değildir, sıradan bir provokasyon değildir, son derece organize bir eylemdir. Siyasi rant bekleyen zehirli dil ve zehirli dilin sahipleri bu hain saldırıda pay sahibidir. Bu saldırının ardında cevaplanması gereken çok sayıda soru var, bunlar cevaplandırılmalı, kamuoyu rahatlatılmalıdır" dedi.

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: Saldırı köye dışardan gelenlerin tezgahı

"Saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, Milli Savunma Bakanına sormak isteriz, o evi yakın diye bağıran hainlere dönüp de mesajınızı verdiniz demek ne demektir?Bu nasıl bir cümledir? O organize grup ne mesajı vermiştir?Herkes rahat olsun, soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz" şeklinde konuştu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu devletin yetkili kurumları koruyamıyorsa CHP örgütü koruyacak güçtedir. Bu saatten itibaren, İstanbul'da İstanbul örgütü halkımız ile birlikte genel başkanımızı koruyacaktır."