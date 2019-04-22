CHP Grup Başkanvekili: Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi

- Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi.
- Saldırı esnasında Genel Başkanın korumalarının dışında kimse korumadı.
'GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZIN KABURGALARI KIRILDI'
- Genel Başkan yardımcımızı kaburgaları kırıldı, çok sayıda yumruk ve tekme attılar.
- Evini açan ve genel başkanımızı linç girişiminden kurtaran hane halkını selamlıyoruz.
- Devletin yapamadığı korumayı yapan milletimiz gerçekleştirmiştir.
- Kılıçdaroğlu için "Bizim buradan ölümüz çıkmadan alamazsınız" diyen üst düzey komutanlara da teşekkür ediyoruz.
- Sığındığı evden çıkmadan önce Kılıçdaroğlu'na şapka ve parka giydirmeyi teklif ettiler. Kılıçdaroğlu ise "Ben bu şekilde çıkacağım" cevabını vererek teklifi reddetti.
'İÇİŞLERİ BAKANI VE VALİ İSTİFA ETMELİDİR'
- Vali de istifa etmelidir.
- Bu süreç içerisinde Genel Başkanımızın önderliğinde MYK acilen toplandı ve bu olayın açığa çıkarılmasıyla ilgili arkadaşlarımız görevlendirildi.
- Bu konuyu ciddiyetle araştırıyoruz, bütün video kayıtlarını izliyoruz, bize gelen bilgileri güvenlik güçleriyle paylaşıyoruz. Hukukçularımız, jandarma komutanlığında sabaha kadar olayı incelediler.
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