CHP Grup Başkanvekili: Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi

Özkoç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi.

- Saldırı esnasında Genel Başkanın korumalarının dışında kimse korumadı.

'GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZIN KABURGALARI KIRILDI'

- Genel Başkan yardımcımızı kaburgaları kırıldı, çok sayıda yumruk ve tekme attılar.

- Evini açan ve genel başkanımızı linç girişiminden kurtaran hane halkını selamlıyoruz.

- Devletin yapamadığı korumayı yapan milletimiz gerçekleştirmiştir.

- Kılıçdaroğlu için "Bizim buradan ölümüz çıkmadan alamazsınız" diyen üst düzey komutanlara da teşekkür ediyoruz.

- Sığındığı evden çıkmadan önce Kılıçdaroğlu'na şapka ve parka giydirmeyi teklif ettiler. Kılıçdaroğlu ise "Ben bu şekilde çıkacağım" cevabını vererek teklifi reddetti.

'İÇİŞLERİ BAKANI VE VALİ İSTİFA ETMELİDİR'

© AA / Sıtkı İlanbey RTÜK üyesi Taşcı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alan linç girişiminde nefret söylemini yayan medyanın da rolü var

- İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Az önceki basın toplantısında yine CHP'ye terör imalarında bulundu. CHP içerisinde bir tane terörist bulamazsınız.

- Vali de istifa etmelidir.

- Bu süreç içerisinde Genel Başkanımızın önderliğinde MYK acilen toplandı ve bu olayın açığa çıkarılmasıyla ilgili arkadaşlarımız görevlendirildi.

- Bu konuyu ciddiyetle araştırıyoruz, bütün video kayıtlarını izliyoruz, bize gelen bilgileri güvenlik güçleriyle paylaşıyoruz. Hukukçularımız, jandarma komutanlığında sabaha kadar olayı incelediler.