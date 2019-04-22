RTÜK üyesi Taşcı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alan linç girişiminde nefret söylemini yayan medyanın da rolü var

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'linç girişimi' olarak nitelediği saldırının, yerel seçim kampanyası sırasında bazı siyasi parti yöneticileriyle bakanların kullandığı kutuplaştırıcı nefret dilinin sonucu olduğunu söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asker cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"Yayıncıların, kim tarafından kullanıldığına bakılmaksızın ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici nefret diline yer vermemesi sağlanmalıdır" diyen Taşçı, nefret dili konusunda medyanın izlediği tutumun da bu söylemin yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

RTÜK'ün bu tür yayınları yaptırımsız bıraktığını belirten Taşcı, mevzuatın, yayıncıların tarafsızlık ilkesine bağlı ve hukukun üstünlüğünü gözeten bir anlayışla yayın yapmalarını sağlayacak bir şekilde gözden geçirilmesi ve yaptırım mekanizmasının devreye sokulması çağrısında bulundu.