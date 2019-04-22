Gaziantep'te 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Açıklamaya göre, takip sırasında nargile tütünü taşıyan bir araç riskli bulunarak, gümrük muhafaza ekipleri tarafından takibe alındı. Söz konusu araç, Adana-Şanlıurfa Otoyolu üzerindeyken ATS, 'cihaz söküldü' uyarısı verdi. Bunun üzerine Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Mobil ekiplerine bilgi verildi. Mobil ekipler, cihazın uydu üzerinden son sinyal verdiği noktaya gitti. Söz konusu takip cihazının araçtan sökülerek, yol kenarında bulunan otoban demirlerine yapıştırıldığını, aracın ise kaçtığını tespit etti.
‘PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL’
Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de aracı buldu. Aracın gümrük güvenlik mührü açıldı. Ancak yapılan aramada herhangi kaçak eşya ya da ürün bulunmadı.
Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adrese baskın yapan ekipler, piyasa değeri 3 milyon TL olan 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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