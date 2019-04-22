İmamoğlu yönetimindeki ilk İBB meclis toplantısı canlı yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılan ilk meclis toplantısı canlı yayınlandı. İmamoğlu, "39 belediye başkanının tümü bizim belediye başkanlarımızdır. Ortak hareket etmek için çaba göstereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Toplantı Periscope uygulaması üzerinden CHP’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayınlandı.

Yeni dönem ilk İBB Meclis Toplantısı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılıyor. https://t.co/5mxIsZGJPW — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 22, 2019

'HİÇ KİMSE BÜROKRASİNİN GÜCÜNÜ HALKA KARŞI KULLANAMAZ'

İlk toplantısında konuşan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün asker cenazesinde uğradığı saldırıyı kınadı.

İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'na dönük saldırının arkasındaki güçlerle ortaya çıkarılması gerekir. Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır. Bu saldırının partisi olmaz. VVatandaşları suçlamak çözüm değildir" dedi.

İstanbul'a söz verdim; şeffaflık temel ilkemiz olacak. Her gelişmeyle ilgili kamuoyunu devamlı olarak bilgilendireceğiz, meclis toplantılarımızı herkes izleyebilecek. Bugün yapacağımız ilk meclis toplantısını saat 14.00'de sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 22 апреля 2019 г.

​"39 belediye başkanının tümü bizim belediye başkanlarımızdır. Ortak hareket etmek için çaba göstereceğiz" diyen İmamoğlu, "Adil olmak çok önemli. Sizleri bu duyguyla selamlarken her birimizin bu duyguya ortak bir şekilde baktığımızı hissedebiliyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Çalışma arkadaşlarımın sosyal haklarını güçlendiren bir anlayışla hareket edeceğim, hiç kimse bürokrasinin gücünü halka karşı kullanamaz. Meclisimiz ve sekizinci dönem hayırlı ve uğurlu olsun. Hepimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÜMÜŞDAĞ İBB 1. BAŞKANVEKİLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında 1. Başkanvekilliği görevine AK Partili Göksel Gümüşdağ seçildi. Gümüşdağ 180 oy alırken, CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında birinci başkanvekilliği görevine AKP'li Göksel Gümüşdağ seçildi. Gümüşdağ aynı zamanda Başakşehir takımının da başkanı. pic.twitter.com/A7OnXfkZJ4 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 22 апреля 2019 г.

​Gümüşdağ, aynı zamanda Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı'nı da yürütüyor.