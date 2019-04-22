97 işçinin işten çıkarıldığı Bolu belediyesinde, engelli kadrosundaki işçi intihara kalkıştı

Bolu Belediyesi'nde son dönemde işe alınan 97 taşeron işçi, işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerden bazıları belediye binası önünde fenalaşırken, engelli kadrosunda bulunan 2 çocuk babası Barış Y., belediye binasının çatısında intihar girişiminde bulundu. Barış Y., ikna edilerek çatıdan indirildikten sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya geldi.
Bolu Belediyesi'nde bugün itibariyle son dönemde işe alındığı öne sürülen 97 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, iddiaya göre sabah işe geldikten sonra öğle saatlerine kadar çalıştırıldı. Öğle saatlerinde de 97 işçiye işten çıkarıldıkları haber verildi. İşten çıkarıldıklarını haber alan bazı işçiler, gözyaşı döküp fenalaştı.
‘ÇATIDA BULUNDUĞU SIRADA TELEFONLA İŞTEN ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENDİ’
Bolu Belediyesi binasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk pankartlarının iplerini bağlamak için çatıya çıkarılan 2 çocuk babası engelli Barış Y. de çatıda bulunduğu sırada telefonla işten çıkarıldığını öğrendi. Barış Y., aldığı haberin şokuyla bulunduğu çatıdan atlayacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu.
DHA
Belediye binası önüne itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Y., 6 katlı belediye binasının çatısından kendisini sarkıttı. İtfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı. Polis ve zabıta ekipleri de Barış Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Belediye binası önünde fenalaşan diğer işçilere de 112 Acil ekipleri müdahale etti. Kentin en işlek noktalarından biri olan alanda yüzlerce kişi, merak ve korkuyla olan biteni izledi. Yaklaşık yarım saatlik süre sonunda Barış Y., polisin ikna etmesiyle bulunduğu yerden indi.
‘ÖYLE BİR NOKTAYA GELMİŞ Kİ, BÜTÇE BUNU KARŞILAYAMAZ HALE GELMİŞ’
Barış Y., daha sonra makam odasında Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ile bir araya geldi. Başkan Özcan, adaylığı döneminde 19 Aralık tarihinden itibaren hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağını noter tasdikli taahhüt verdiğini hatırlatarak, "Bizi çok üzen bir hadiseydi. Barış’ı yıllardır tanıyorum. Barış’la konuştuk. Gerekçelerini anlattım. Biz böyle şeyler arzu etmeyiz ama işçi arkadaşlara, '19 Aralık itibariyle kimseyi işten çıkarmayacağım' dedim. Bu tasarruflar 19 Aralık’tan sonraki, Ocak-Şubat ayında arkadaşlarımız işe alınmış. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki, bütçe bunu karşılayamaz hale gelmiş. Yoksa kimsenin ekmeğiyle oynama derdinde olmadığımızı hep söyledik. Zaman içerisinde bu arkadaşlarımızın bir kısmı yeniden başlayabilir. Bütçe imkanlarına göre hareket edeceğimizi de söyledik. Bolu’da ihtiyaç sahibi olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama hizmetin gereği olarak da bazı işlemleri yapmamız gerekiyor" dedi.
DHA
Barış Y. ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı yıllardır tanıdığını ve CHP üyesi olduğunu ifade ederek, "Ben bekliyordum böyle bir şeyi. Son dönemde girmiştim. Kadroya da girince, direkt nasıl kadroya geçirdiler diye korku içerisindeydik. Ama bir umut kaydırma olur, engelli kadrosunda olduğum için diye düşündüm. Bir de size ulaşamayınca böyle bir yola başvurdum. Sinir hastasıyım aynı zamanda. İlacımı da içmediğim için sinirlerime hakim olamadım. Bayrağı bağla demişlerdi. Çavuş, 'İnsan kaynaklarına ineceksiniz, işten çıkarılmışsınız’ deyince dinlemeden böyle bir yola başvurdum. Engelliyim, iş bulamıyorum uzun zamandır. Yeni iş bulmuştum. Onun stresiyle kendimi kaybettim" diye konuştu.
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