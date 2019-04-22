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16:44 22 Nisan 2019
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    Halil Kökmen

    Muhtar, Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı: Yumruk atan bizim köyümüzden, diğerleri tanıdık değil

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, Kılıçdaroğlu'na yumruk atanı tanıdığını; ancak gruptaki diğer saldırganları tanımadığını söyledi.

    Ankara'nın Çubuk ilçesi, Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Kökmen, Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu. 

    Kökmen, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye geldiğinde namaz kılınmak üzereydi. O arada halk yuhalamaya, bağırmaya başladılar. Cenaze namazını da halkın bağırmaları arasında kıldık. Namazdan sonra biz top arabasıyla önden mezarlığa çıktık. Kemal Bey daha arkadan geliyordu. Kılıçdaroğlu’nu yuhalayıp üzerine saldırmışlar. O arada arbede yaşanmış. Yumruk atan bizim köyümüzden biri, olayda 5-6 kişi daha var. Onlar tanıdık değil, bu köyden değil" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun, Rahim Doruk'un evine sığındığını hatırlatan muhtar Kökmen, "Sonra vatandaşlar oraya toplandı. Ben olaylar sırasında mezarlıktaydım, telefon ettiler, mezarlıktan geldim. Vatandaşları dağıtmaya çalıştık; ama daha çok toplandılar. O arada Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar geldi. Evde normal sandalyede oturuyordu. Bir sıkıntısı yoktu. Öyle yara beresi yoktu, gayet sağlığı yerindeydi. Köyüm adına Kemal Beyden özür diledim ve bunun bir provokasyon olduğunu söyledim" dedi.

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    'BENİ YILDIRAMAZLAR DEDİ'

    Kökmen, Kılıçdaroğlu'nun herkesin acılı olduğunu söylediğini ve "Olur, acıyla olabilir; ama beni yıldıramazlar. Şehit cenazelerine de katılacağım, vatandaşlarımla da konuşacağım, buluşacağım' dediğini aktardı. 

    Kılıçdaroğlu'na evden çıkmadan önce kamufle 'mont ve şapka vermek istediklerini belirten Kökmen, "ama kabul etmedi. 'Ben böyle çıkacağım' dedi. Bu şekilde de evden çıktı" dedi.

    'ŞEHİT KÖYÜMÜZÜN, OLAY KÖYÜMÜZÜN DEĞİL'

    Cenazede neredeyse 10 bin kişi olduğunu söyleyen Kökmen, "Şehit köyümüzün; ama bu olay köyümüzün değil. Aile için bu ikinci şehit oldu. Annesinin ağabeyi de 1993 yılında şehit olmuştu. Bu da ikinci şehit acısı oldu. Ailesi benim akrabam aynı zamanda. İlk haberi de ben vermiştim. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorlar, çok üzgünler. 2 çocukları vardı, biri şehit oldu" diye konuştu.

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    ŞEHİDİN AMCASI: NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM

    Şehit Yener Kırıkcı'nın amcası Ziya Kırıkcı ise ayakta durmakta güçlük çekerken, aile olarak çok üzgün olduklarını söyledi. Amca Kırıkcı "Şehidin anne ve babasının durumu iyi değil. Köyde olan olay için ne diyeceğimi bilmiyorum. Cenazeden çok zor geldik zaten. Neyin ne olacağını bilmiyorum" dedi.

    'BİZİM KÖYÜMÜZDE KİMSE YAPMAZ'

    Köylülerden Kaya Küçük, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ve köyün adının bu şekilde çıkmış olmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Olayın bir provokasyon olduğunu ifade eden Küçük, "Kılıçdaroğlu’na yapılan doğru değil; ama içinden birkaç provokasyoncu çıkıp, köyümüzün de adını kötüleyerek, bizleri de kötüleyerek bu hale getirdiler. Olmaması gerekiyordu. Bizim acımız büyük, şehidimiz var. Biz onunla ilgileniyoruz şu anda. Muhakkak bu köyden değiller, zaten bizim köyümüzde kimse yapmaz bunları. Bu köyde emeğiyle çalışan, gariban insanlar. Köyde azılı insan yok. Olmaması gerekiyordu; ama oldu. Şehidimizin ailesini, evlerini görüyorsunuz, hepsi perişan durumdalar. Bu memleketin polisi, savcısı, hakimi var. Provokasyonsa onu da bulur" dedi.

    Köylülerden Hilmi Çakırgöz ise olayın anlık geliştiğini belirterek, "Olay tamamen o anda oluşan, milletin galeyana gelmesi. Bence önceden organize edilmiş bir durum yoktur. Bir kıvılcım yani, bizim köyümüzün bu olayda ufak bir hatası bile yoktur. Katılım çok fazlaydı, kimin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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    © Fotoğraf : DHA/ HARUN OZALP
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    VALİ ŞAHİN, ŞEHİT İALESİNİ ZİYARET ETTİ

    Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit Yener Kırıkcı'nın baba evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi. Evde şehidin annesi Ayşe, babası Mustafa Kırıkcı ile görüşen Şahin, daha sonra taziye çadırına geçerek şehit yakınlarıyla birlikte dua etti. Gazetecilerin olaya ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Şahin, ziyaretinin ardından köyden ayrıldı. 

    Etiketler:
    CHP, saldırı, Halil Kökmen, Cenaze, şehit, Çubuk, Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu
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