MHP'li Yalçın'dan Payzın, Zeyrek ve Şener'e: Adam olmayacaklar, devrim rüyaları görmeye devam ediyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ve Nedim Şener'e yüklendi: "Şu Marksist gazeteciler adam olmayacaklar. Gazetecilik mesleğinin etiğinden bihaber oldukları yetmiyor, ideolojik saplantılarından da kurtulamıyorlar. Hâlâ devrim rüyaları görmeye devam ediyorlar."

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan MHP'li Yalçın, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek için, "Deniz Zeyrek ismiyle maruf müptezel derhal vaziyet almış, Habertürk kendisini misafir etmiş, tefsiri şeriflerini sıralamasına imkan tanımış ve provoke etmesine zemin hazırlamakta" ifadesini kullandı.

Yalçın, gazeteci Şirin Payzın için ise, "Şirinceğiz, hızını alamayıp MHP’de olağanüstü kurultay dillendirme hadsizliğinde bulunmuş. Haspam, sen kimsin de MHP’de kurultay çığırtkanlığına cüret ediyorsun?" dedi.

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'i de hedef alan Yalçın, "Nedim Şener'e gelince genel başkanımızın ne dediğini anlamadan dil uzatma, mensubiyetinin asabiyeti üzerinden siyaset yapma" diye yazdı.

Yalçın'ın tepki çeken paylaşımları şöyle:

Şu Marksist gazeteciler adam olmayacaklar… Gazetecilik mesleğinin etiğinden bihaber oldukları yetmiyor, ideolojik saplantılarından da kurtulamıyorlar. Hâlâ devrim rüyaları görmeye devam ediyorlar. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 21 апреля 2019 г.​

CHP, HDP-İP-SP triosunun desteğiyle birkaç belediye alınca solcu gazeteci takımının biti kanlanıverdi. Birden zafer sarhoşluğuna kapıldılar. Şimdiden hem fiilî hem de fikrî taşkınlıklara başladılar. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 21 апреля 2019 г.

Deniz Zeyrek ismiyle maruf müptezel derhal vaziyet almış, HABERTÜRK kendisini misafir etmiş, tefsiri Şeriflerini sıralamasına imkan tanımış ve provoke etmesine zemin hazırlamakta... — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 21 апреля 2019 г.​

31 Mart’ın şaşkınlığından bir türlü kurtulamayan ve ayakları bir türlü yere değmeyen Marksist gazetecilerden bir diğeri de beyaz camın Şirine’si, Şirin Payzın…

Şirinceğiz, hızını alamayıp MHP’de olağanüstü kurultay dillendirme hadsizliğinde bulunmuş. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 21 апреля 2019 г.

Haspam, sen kimsin de MHP’de kurultay çığırtkanlığına cüret ediyorsun?

Hele hele MHP’nin genel başkanlığıyla ilgili fikir serdetmek senin boyunu da aşar, çapını da cibilliyetini de… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 21 апреля 2019 г.​

Şirine Hanım, sen sen ol, yerini bil. Boyundan büyük işlere karışma… Ayrıca bir seçim yap; ya gazeteci ol, ya git siyasetle meşgul ol. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 21 апреля 2019 г.​