Kayıt
16:44 22 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsmet Büyükataman

    MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunması akla ziyan

    © AA / Büşra Nur Özcan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerden dolayı gerilen bir siyasi ortamda enine boyuna düşünülmeden alınmış bir kararla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunmasının akla ziyan olduğunu söyledi.

    MHP'li Ataman, yazılı bir açıklama yaparak Ankara Çubuklu'da Yener Kırıkcı'nın cenazesinde meydana gelen olaylar ve bu olayların ardından CHP yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla yayımlanan haberlerin Türkiye gündemini bir anda değiştirdiğini belirtti.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Adem Koçak
    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Siyasi parti lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı
    "Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırıya dair henüz net bilgilerin gelmediği dakikalarda CHP yöneticileri tarafından başlatılan 'Memnun musun Sayın Bahçeli?' tarzındaki niyeti belli bir kampanya akılları karıştırmıştır" ifadesini kullanan Ataman, şöyle devam etti:

    "Sayın Devlet Bahçeli'nin Antalya dönüşü 'Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil' açıklamasını yok sayıp bu olaya dair yaptığı yorumları, dikkat çektiği hususları idrak etmekten yoksun görünenlerin niyetleri ortadadır. Bakmadan gördüğünü söyleyenlerin, dinlemeden anladığını iddia edenlerin konuştuğu her söz, kendi zihinlerindeki kuruntu yahut ortalığı karıştırmak için bilinçli ürettikleri iftiradan başka bir şey değildir."

    'BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİN ARKASINDAYIZ, ONUN GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ'

    Ataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin arkasında olduklarını ve onun gibi düşündüklerini vurguladı.

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse güvenlikle paylaşmalıydı, kendisini PKK'dan ayırmayan HDP ile temasları ortada
    Seçimlerden dolayı gerilen bir siyasi ortamda enine boyuna düşünülmeden alınmış bir kararla, Kılıçdaroğlu'nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunmasının akla ziyan olduğunu kaydeden Ataman, şunları söyledi:

    "Burası şehit cenazesi olabileceği gibi bir başka yer de olabilirdi. YPG'yi terör örgütü olarak görmediği ifadeleri, PKK'nın siyasi görünümü HDP ile yapılan seçim ortaklığı, İstanbul adaylarının Demirtaş'a dair övücü sözleri gibi somut pek çok durumun hafızalarda canlı olduğu böyle bir dönemde PKK'ya yönelik nefretin en yoğun olduğu şehit cenazesinde, gerçekleşecek bir ziyaretin alabileceği tepkileri bir siyasi düşünmek zorundadır. CHP yöneticilerinin ve ona maddi/gönülden bağlı basın organlarının tutup da tüm bu gerçekleri göz ardı ederek Sayın Bahçeli'yi suçlamalarını anlamak mümkün değildir. Hem PKK'lının leşine milletvekilini göndermek hem de terörist cenazesinde yer almak toplum vicdanında kabul görecek bir davranış değildir. CHP yöneticileri bizi suçlayacağı yerde bir özeleştiri yapsa daha yerinde olacaktır. Özeleştiri yapmak yerine hedef saptırıp milliyetçi hareketin Sayın Genel Başkanı'na saldırmak sağlıklı bir ruh halinin ürünü olamayacağı gibi sorunları çözmeye de fayda sağlamayacaktır."

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Ne yazık ki bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana geldi
    Kılıçdaroğlu: Saldırı planlıydı, amaç CHP'yi sokağa dökmek
    Levent Gök: Çok organize bir saldırı; Ankara Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, hepsi oradaydı
    Etiketler:
    PKK, Devlet Bahçeli, HDP, Saldırı, Cenaze, Asker, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, İsmet Büyükataman
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'in Gobi çölündeki Mars üssü
    Çin’in Gobi çölündeki Mars üssünden kareler
    Karikatür
    'ABD, Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşıyabilir'
    İnfografik
    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet