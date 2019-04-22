Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından "21'inci yüzyıl Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm. Hele bir şehidin namazının kılınmaması, kılınmasına engel olunması benim kabul edeceğim, madden de manevi olarak da kabul edeceğim bir olay değildir. O nedenle iktidar sahiplerinin üzerine büyük bir görev düşüyor. Suçlayarak, değil sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek, görevlerini yerine getirirlerse ben de bundan mutluluk duyarım ve benzer olaylar da Türkiye'de bir daha yaşanmamış olur" dedi.

© AA / Muhittin Sandıkçı Kılıçdaroğlu: Linç girişiminin araştırılması, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi en büyük dileğimdir

Karamollaoğlu ise 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduklarını söyleyerek, "Bir seçim atlattık ve biraz gergin bir ortam oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Artık 4,5 sene önümüzde seçim yok, o halde şu sıcak demiri soğutalım' demişti. Doğru bir ifade; ama dünkü saldırılar maalesef birilerinin Türkiye'de bu sıcak havanının soğumasını istemediği kanaati doğurdu. Elbette bunun adımları atılmalı ve mutlaka Türkiye'de hava sakinleştirilmeli. Sayın Kılıçdaroğlu’na 'geçmiş olsun' derken bir taraftan da konuşmalar esnasında suçlayıcı tavırların takınılmasını da doğru bulmadığımızı söylüyorum. Yani bir hadise meydana gelmiş, siz o hadiseyi değerlendirip, faillerini yakalayıp, gerekli işlemleri yapmanız gerekirken bir taraftan suçlayıcı ifadelerle konuyu ele alırsanız güven duygusunu ister istemez sarsar kanaatindeyim" diye konuştu.