Çavuşoğlu: Petrolü İran yerine başka ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmak demektir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Petrolü İran yerine başka ülkeden almayı teklif etmek hadsizlik demektir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

- İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmak demektir.

- Türkiye, bu tür adımlara da dayatmalara da karşıdır