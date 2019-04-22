Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li Enginyurt: Bozkurt gibi uludum diye soysuz köpekler rahatsız olmuşlar

BOZKURT ulumasıyla,köpek havlamasını birbirine karıştıran ENİKLER

Benim BOZKURT gibi ulumam nerenize battı?Sürekli hakaret,küfür eden alçak sürüsü. Sizi rahatsız eden Tanrı dağımı?Bozkurt uluması mı? Cemal Enginyurt mu?Yoksa her üçü mü?

Çatlasanızda,patlasınızda ben bir BOZKURTUM