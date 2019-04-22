Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li Enginyurt: Bozkurt gibi uludum diye soysuz köpekler rahatsız olmuşlar

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt'un açıklaması şu şekilde:
© AA / Adem Koçak
Tanrı dağlarında,BOZKURT gibi uludum diye SOYSUZ KÖPEKLER rahatsız olmuşlar. BOZKURT olmak asalet ister,Onurlu olmayı gerektirir. Köpek olanlar sadece hakaret eder. Soyu bozuk kansızlar! Bizden hırsız,Vatan haini,ursuz olmaz. Bizden BOZKURT OLUR. Dönersek, GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN".
BOZKURT ulumasıyla,köpek havlamasını birbirine karıştıran ENİKLER— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) 22 Nisan 2019
Benim BOZKURT gibi ulumam nerenize battı?Sürekli hakaret,küfür eden alçak sürüsü. Sizi rahatsız eden Tanrı dağımı?Bozkurt uluması mı? Cemal Enginyurt mu?Yoksa her üçü mü?
Çatlasanızda,patlasınızda ben bir BOZKURTUM
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