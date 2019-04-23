Deniz Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Deniz Çakır'ın, bir kafede karşılaştığı başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.
ÇAKIR YARGILANACAK
İddianamede 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır' denildi.
Söz konusu suç kapsamında, Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi.
Oyuncu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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