Barlas: Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği eleştirilere mesajında yer verdi

Sabah yazarı Mehmet Barlas, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündeme dair dün yayınladığı mesajla ilgili olarak "Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği içerikli ve kapsamlı eleştirilere,mesajında yer verdi" dedi.

Mehmet Barlas, Sabah'ta "Davutoğlu CHP’li olarak AK Parti’yi eleştirseydi çok etkili olurdu” başlığıyla yayımlanan yazısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Barlas şunları kaydetti:

"Trump Amerika'sının oynadığı dünyanın kabadayısı rolü, şimdi de İran'a dönük Amerikan yaptırımları ile sahnelenecek...

Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye dahil sekiz ülkeye tanınan muafiyetin uzatılmayacağını resmen ilan etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu ülkelere tanınan muafiyetin süresinin dolduğu ve mayıs ayından sonra uzatılmayacağı belirtildi...

YENİ ÇATLAKLAR

© AP Photo / J. Scott Applewhite Financial Times: ABD, Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planlıyor

Bakalım bu yeni dönemde Türkiye nasıl etkilenecek?

Amerika ambargosu var diye Türkiye İran'dan alımlarını kesecek mi? Ya da bu ambargonun İran ekonomisine ve dolayısıyla istikrarına ne tür etkiler yapacağı da ayrı bir endişe konusudur.

Önümüzdeki aylarda Amerika ile yaşanması muhtemel olan S-400'ler krizine ek olarak bir de İran ambargosunun devreye girmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde muhtemel yeni çatlakların habercisidir.

DAVUTOĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ

İç siyasetteki en önemli gelişme ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun nihayet sabır taşının çatlamış olmasıdır.

Davutoğlu Facebook hesabından yayınladığı uzun ve kapsamlı eleştirilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem halktan kopmaya başlayan tutumunu hem de partili Cumhurbaşkanı konumunu eleştirdi.

SÜRÜKLENEN AK PARTİ

© AA / Murat Kaynak Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı toplumun yarısı ile kopuş yaşıyor

Davutoğlu'na göre "2013 yılında Gezi olayları ile başlayan, 17/25 Aralık komploları ile devam eden, çukur eylemleri ile tehlikeli boyutlara ulaşan ve nihayet 15 Temmuz hain darbe girişimi ile zirveye çıkan iç gerilimler ülkemizi vizyoner ve atılımcı pozisyondanreaksiyoner ve savunmacı bir pozisyona sürüklemiştir."

KAPSAMLI ELEŞTİRİLER

Kendisinin Genel Başkan ve Başbakan olarak AK Parti'yi yönettiği iki seçime de vurgu yapan Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği içerikli ve kapsamlı eleştirilere,mesajında yer verdi. Bu konuda düşüncelerine başvurduğumuz deneyimli bir siyasi gözlemci şu görüşlerini seslendirdi:

KEŞKE CHP'YE GİRSEYDİ

'-Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığında AK Parti'de bir yer sahibi olması pek mümkün değildir. Oysa Davutoğlu AK Parti'den istifa edip CHP'ye girseydi ve bu eleştirilerini bir CHP'li olarak yapsaydı, hem Kılıçdaroğlu'nun düşünce ve vizyon boşluğunu doldururdu, hem de eleştirileri AK Parti tarafından da değerlendirildi.

Ama şimdi Davutoğlu AK Partililer tarafından sadece bir hayal kırıklığı şeklinde değerlendiriliyor.'"