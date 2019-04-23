Kayıt
09:47 23 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Barlas

    Barlas: Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği eleştirilere mesajında yer verdi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 35

    Sabah yazarı Mehmet Barlas, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündeme dair dün yayınladığı mesajla ilgili olarak "Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği içerikli ve kapsamlı eleştirilere,mesajında yer verdi" dedi.

    Mehmet Barlas, Sabah'ta "Davutoğlu CHP’li olarak AK Parti’yi eleştirseydi çok etkili olurdu” başlığıyla yayımlanan yazısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

    Barlas şunları kaydetti:

    "Trump Amerika'sının oynadığı dünyanın kabadayısı rolü, şimdi de İran'a dönük Amerikan yaptırımları ile sahnelenecek...

    Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye dahil sekiz ülkeye tanınan muafiyetin uzatılmayacağını resmen ilan etti.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu ülkelere tanınan muafiyetin süresinin dolduğu ve mayıs ayından sonra uzatılmayacağı belirtildi...

    YENİ ÇATLAKLAR

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    Financial Times: ABD, Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planlıyor
    Bakalım bu yeni dönemde Türkiye nasıl etkilenecek?

    Amerika ambargosu var diye Türkiye İran'dan alımlarını kesecek mi? Ya da bu ambargonun İran ekonomisine ve dolayısıyla istikrarına ne tür etkiler yapacağı da ayrı bir endişe konusudur.

    Önümüzdeki aylarda Amerika ile yaşanması muhtemel olan S-400'ler krizine ek olarak bir de İran ambargosunun devreye girmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde muhtemel yeni çatlakların habercisidir.

    DAVUTOĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ

    İç siyasetteki en önemli gelişme ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun nihayet sabır taşının çatlamış olmasıdır.

    Davutoğlu Facebook hesabından yayınladığı uzun ve kapsamlı eleştirilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem halktan kopmaya başlayan tutumunu hem de partili Cumhurbaşkanı konumunu eleştirdi.

    SÜRÜKLENEN AK PARTİ

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve eski Başbakan AK Parti Ahmet Davutoğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı toplumun yarısı ile kopuş yaşıyor
    Davutoğlu'na göre "2013 yılında Gezi olayları ile başlayan, 17/25 Aralık komploları ile devam eden, çukur eylemleri ile tehlikeli boyutlara ulaşan ve nihayet 15 Temmuz hain darbe girişimi ile zirveye çıkan iç gerilimler ülkemizi vizyoner ve atılımcı pozisyondanreaksiyoner ve savunmacı bir pozisyona sürüklemiştir."

    KAPSAMLI ELEŞTİRİLER

    Kendisinin Genel Başkan ve Başbakan olarak AK Parti'yi yönettiği iki seçime de vurgu yapan Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği içerikli ve kapsamlı eleştirilere,mesajında yer verdi. Bu konuda düşüncelerine başvurduğumuz deneyimli bir siyasi gözlemci şu görüşlerini seslendirdi:

    KEŞKE CHP'YE GİRSEYDİ

    '-Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığında AK Parti'de bir yer sahibi olması pek mümkün değildir. Oysa Davutoğlu AK Parti'den istifa edip CHP'ye girseydi ve bu eleştirilerini bir CHP'li olarak yapsaydı, hem Kılıçdaroğlu'nun düşünce ve vizyon boşluğunu doldururdu, hem de eleştirileri AK Parti tarafından da değerlendirildi.
    Ama şimdi Davutoğlu AK Partililer tarafından sadece bir hayal kırıklığı şeklinde değerlendiriliyor.'"

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Ahmet Davutoğlu, Mehmet Barlas
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sri Lanka'da bombalı saldırılar
    8 bombalı saldırıyla sarsılan Sri Lanka’dan kareler
    Karikatür
    'ABD, Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşıyabilir'
    İnfografik
    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet