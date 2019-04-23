Barlas: Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği eleştirilere mesajında yer verdi

Mehmet Barlas, Sabah'ta "Davutoğlu CHP’li olarak AK Parti’yi eleştirseydi çok etkili olurdu” başlığıyla yayımlanan yazısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Barlas şunları kaydetti:
"Trump Amerika'sının oynadığı dünyanın kabadayısı rolü, şimdi de İran'a dönük Amerikan yaptırımları ile sahnelenecek...
Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye dahil sekiz ülkeye tanınan muafiyetin uzatılmayacağını resmen ilan etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu ülkelere tanınan muafiyetin süresinin dolduğu ve mayıs ayından sonra uzatılmayacağı belirtildi...
YENİ ÇATLAKLAR
Amerika ambargosu var diye Türkiye İran'dan alımlarını kesecek mi? Ya da bu ambargonun İran ekonomisine ve dolayısıyla istikrarına ne tür etkiler yapacağı da ayrı bir endişe konusudur.
Önümüzdeki aylarda Amerika ile yaşanması muhtemel olan S-400'ler krizine ek olarak bir de İran ambargosunun devreye girmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde muhtemel yeni çatlakların habercisidir.
DAVUTOĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ
İç siyasetteki en önemli gelişme ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun nihayet sabır taşının çatlamış olmasıdır.
Davutoğlu Facebook hesabından yayınladığı uzun ve kapsamlı eleştirilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem halktan kopmaya başlayan tutumunu hem de partili Cumhurbaşkanı konumunu eleştirdi.
SÜRÜKLENEN AK PARTİ
KAPSAMLI ELEŞTİRİLER
Kendisinin Genel Başkan ve Başbakan olarak AK Parti'yi yönettiği iki seçime de vurgu yapan Davutoğlu, bir CHP'linin şimdiye kadar seslendiremediği içerikli ve kapsamlı eleştirilere,mesajında yer verdi. Bu konuda düşüncelerine başvurduğumuz deneyimli bir siyasi gözlemci şu görüşlerini seslendirdi:
KEŞKE CHP'YE GİRSEYDİ
'-Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığında AK Parti'de bir yer sahibi olması pek mümkün değildir. Oysa Davutoğlu AK Parti'den istifa edip CHP'ye girseydi ve bu eleştirilerini bir CHP'li olarak yapsaydı, hem Kılıçdaroğlu'nun düşünce ve vizyon boşluğunu doldururdu, hem de eleştirileri AK Parti tarafından da değerlendirildi.
Ama şimdi Davutoğlu AK Partililer tarafından sadece bir hayal kırıklığı şeklinde değerlendiriliyor.'"
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