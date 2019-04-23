Davutoğlu'nun partisine katılacağı iddia edilen Dinçer: Siyaset defterini kapattım

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili bir gelişmeyi paylaştı. Öztürk, partide yer alacağı ileri sürülen eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in açıklamasını okurlarına aktardı.

Hasan Öztürk, Yeni Şafak'ta "Suriyelilerin geri dönüşünü kimler neden istemez (2)" başlığıyla yayımlanan yazısında "16 Nisan’da bu köşede 'İki partiden ilki iki ay içinde tabelasını asacak' başlıklı bir yazı yazmıştım" hatırlatmasında bulundu.

Öztürk şöyle devam etti:

"Yazıda, Sayın Ahmet Davutoğlu ile Sayın Abdullah Gül’ün 'yılan hikayesi'ne dönen 'Parti kurma çalışmaları'na ilişkin son öğrendiklerimi vardı.

Yazının bir bölümünde, şu ifadelere de yer vermiştim, 'İki parti dedik ya bunlardan birincisi, eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun başını çektiği eski bakanlardan Ömer Dinçer gibi isimlerin de içinde bulunduğu grup.'

Bu ifadelerime Ömer Dinçer Bey’den dolaylı bir cevap geldi. İkimizin de ortak dostu olan bir büyüğümüzü arayıp, şöyle demiş, 'Ahmet Davutoğlu ile komşu olduğumuz için parti kurma çalışmalarında ismim birlikte anılıyor. Ama ben siyaset defterini kapattım.'

Dahası da var ama 'beyan esastır' diyerek Sayın Dinçer’in gönderdiği mesajı 'şimdilik' doğru kabul ediyorum.

DAVUTOĞLU: GÖRÜŞLERİMİ PAYLAŞMAYI KAÇINILMAZ GÖREV ADDEDİYORUM

Yeni parti çalışmalarının ne yöne evrildiğini fark etmek için de Sayın Ahmet Davutoğlu’nun dünkü 'içeriden' yaptığı ve ağır Ak Parti eleştirisi ile dolu açıklamasını not etmek gerektiğini düşünüyorum.

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Bir de başından bu yana '1 Nisan’ı bekliyorlar' tezimi destekleyen Sayın Davutoğlu’nun şu ifadelerini:

'31 Mart seçimleri ve ardından yaşananlar ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ve siyasal tablo partimizin ve ülkemizin geleceği ile ilgili kamuoyuna açık, şeffaf ve sağduyulu bir muhasebenin yapılmasını gerekli kılmıştır. AK Parti’nin 2. Genel Başkanı ve ülkemizin halk tarafından seçilmiş son Başbakanı olarak bu sorumluluk bilinci ile TBMM’mizin kuruluşunun 99. Yıldönümü arifesinde görüşlerimi aziz milletimizle paylaşmayı kaçınılmaz bir görev addediyorum.'

Cin şişeden çıkmıştır. Takip etmeye devam ediyoruz."