Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun gözaltına alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım' suçlarından gözaltına alındı.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım' suçlamaları yöneltildi.

Uzun'un Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde sorgusu sürüyor.