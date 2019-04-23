Mazbata Online 2: 'Bu bölümde İmamoğlu'nun yardımına Kılışdar da geliyor, gizemli bir karakterimiz daha var'

Çok sayıda tartışmaya sahne olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair hazırlanan 'Mazbata Online' oyununun ikincisi geldi.
Oyun kapsamında kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sanatçı Atilla Taş karakterleri sunuluyor.
Oyunun arka fonunda kullanıcılara söz konusu kişilerin bazı ifadeleri eşlik ediyor:
- Kemal Kılıçdaroğlu: "Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez arkadaşlar.", "Böyle bir şey olabilir mi?", "İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, İzmir'i alacağız, Bursa'yı alacağız."
- Mansur Yavaş: (Fidayda şarkısının nakaratı), "Bu mazbatayı ben Ankaralılar adına alıyorum.", "Darısı İstanbul için olsun diyorum."
- Atilla Taş: (Ham çökelek, Yamyam style gibi bilinen şarkılarının nakaratları)
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