Mazbata Online 2: 'Bu bölümde İmamoğlu'nun yardımına Kılışdar da geliyor, gizemli bir karakterimiz daha var'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair hazırlanan 'Mazbata Online' oyunun ikincisi yapıldı. Oyunun tanıtımında "Bu bölümde İmamoğlu'nun yardımına Kılışdar da geliyor, gizemli bir karakterimiz daha var" dendi.

Çok sayıda tartışmaya sahne olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair hazırlanan 'Mazbata Online' oyununun ikincisi geldi.

Oyunun tanıtımında yeni bölüme ilişkin olarak "Bu bölümde; ana karakterimiz olan İmamoğlu'nun yardımına Kılışdar da geliyor. Ayrıca gizemli bir karakterimiz daha var. Bakalım bu karakteri açmayı başarabilen çıkacak mı? Unutmadan belirtelim, her karakterin, kendine has bir sonu var. İyi eğlenceler" ifadesine yer verildi.

Oyun kapsamında kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sanatçı Atilla Taş karakterleri sunuluyor.

Oyunun arka fonunda kullanıcılara söz konusu kişilerin bazı ifadeleri eşlik ediyor:

- Kemal Kılıçdaroğlu: "Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez arkadaşlar.", "Böyle bir şey olabilir mi?", "İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, İzmir'i alacağız, Bursa'yı alacağız."

- Mansur Yavaş: (Fidayda şarkısının nakaratı), "Bu mazbatayı ben Ankaralılar adına alıyorum.", "Darısı İstanbul için olsun diyorum."

- Atilla Taş: (Ham çökelek, Yamyam style gibi bilinen şarkılarının nakaratları)