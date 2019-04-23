NTV canlı yayınında 'Gelecek hayalin ne?' sorusuna cevap: Alman vatandaşı olmak

NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, “Akademik olarak hayalin nedir?” sorusuna verdiği cevap, sosyal medyada gündem oldu.

NTV sunucusu, canlı yayına katılan Darüşşafaka öğrencisine gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi.

NTV canlı yayınından:

- Gazeteci: Akademik olarak hayalin ne?

- Çocuk: Alman vatandaşı olmakhttps://t.co/zt1hQzbmKg pic.twitter.com/jCxdnPtRJG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 23, 2019

​Sunucu da, “Hayır” diye cevap verdikten sonra şöyle ekledi:

“23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.”

Öğrencinin cevabı, Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.