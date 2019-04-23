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12:50 23 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu, koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti, 23 Nisan

    İBB Başkanı İmamoğlu, koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Halil Efe Kaya'ya devretti. Kaya, ilk talimatının ne olacağı sorusuna, "Eyüpsultan'da yıkım kararı çıkan Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımına destek olmak istiyorum. Konunun takipçisi olacağım. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum" yanıtını verdi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen çocuklar ile okul yöneticilerini makamında kabul etti.

    ​İmamoğlu, sembolik olarak makamını Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu'ndan 11 yaşındaki Halil Efe Kaya'ya devretti. Çocukların temiz bir çevrede yetişen sağlıklı bireyler olması için çalışacağını belirten Kaya, çocukları kitap ve kültür sanatla buluşturmak için çeşitli projeler üreteceklerini söyledi.

    Çocukların demokratik, sağduyulu, vicdanlı, hoşgörülü ve merhametli yetişebilmesi için onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini ifade eden Halil Efe Kaya, telefonla özel kaleme talimat vererek Eyüpsultan ilçesinde yapılmasını planladıkları parklarla ilgili rapor hazırlanması için talimat verdi.

    ​Halil Efe Kaya, ilk talimatının ne olacağı yönündeki soruya, "Eyüpsultan'da yıkım kararı çıkan Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımına destek olmak istiyorum. Konunun takipçisi olacağım. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

    © Fotoğraf : DHA
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    Diğer öğrenciler de çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal kurslar ile tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi, her okulun bahçesine spor salonu yapılması, çevreye karşı duyarlı olunması, atıkların geri dönüştürülmesi, daha çok kütüphane yapılması, sokak hayvanlarının iyi şartlarda bakılması ve kedi konakları yapılaması dileklerini içeren notlarını okudu.

    Çocukların en güzel talimatları verdiğini ve en güzel isteklerde bulunduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, çocukların ellerindeki notları alarak takipçisi olacağını söyledi.

    'MAKAMLAR, KOLTUKLAR BİRER EMANET'

    "Koltuğun aslında emanet olduğunu ve her vatandaşın oturabileceğini hissetmek lazım. Bu makam bize değil 16 milyon insana ait" diyen İmamoğlu, kendi çocuklarının da vaatlerinin takipçisi olarak evde en güzel dersi verdiklerinin altını çizdi.

    ​23 Nisan'ın dünyadaki nadir çocuk bayramlarından olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Atatürk özellikle bu bayramı çocuklara hediye etmiş. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de TBMM kuruldu. Yani artık kararları millet verecek denildi. Ülkemiz adına artık kararları milletimizin temsilcisi olan milletvekilleri vermeye başladı. Bunun da adı demokrasi oldu" dedi.

    Celal Alper İbaş
    DHA
    23 Nisan'da oturduğu koltuğa 32 yıl sonra belediye başkanı olarak oturdu
    Öğrencilerle sohbet eden Başkan İmamoğlu, Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan ederek, onların demokrasiye daha çok inanan, kendi kararlarını veren, özgüveni yüksek ve iyi eğitimli çocuklar olmasını istediğini söyledi.

    İmamoğlu, "Çocuklarımız bayramlarını daha çok şenlik halinde kutlasınlar istiyoruz. İnşallah Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber daha kapsamlı, çocukların ruhuna daha uygun, onların taze ve sıcak kalacağı bayramları hep beraber kutlarız. İBB olarak çocuklarımıza bu imkanları sağlamak istiyoruz. Dünyada çok çocuk bayramı yok. Bu nedenle özelliğini ve değerini hep beraber bilmemiz lazım" diye konuştu.

    'ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT TANIMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İBB Çocuk Meclisi özel oturumu Dilara Kıymaz başkanlığında yapıldı. 

    Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis Toplantısı
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu yönetimindeki ilk İBB meclis toplantısı canlı yayınlandı
    İmamoğlu, Meclis Salonunda toplanan İBB Çocuk Meclisinin bayramını kutladı. Amaçlarının Türkiye'deki bütün çocukların sağlıklı bir çevrede, mutlu bir şekilde yaşamalarını ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Sizleri bu şehirde en güzel şekilde yetiştirdiğimiz zaman ülkemizin geleceği de emin ellerde olacaktır. Sizlere, bolca kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Çok kitap okumak sizi geleceğe daha sağlıklı bir şekilde hazırlayacak. Bu şehrin çocuk dostu bir kent olması için şehrin her köşesindeki çocukların eşit koşullarda yetişmesini sağlamalıyız. Çocuklara bu eşit fırsatları tanıdığımızda çocuk dostu bir şehir oluruz. Bunu sağlamak için çok çalışacağız."

    Çocuklar, konuşmasının ardından İmamoğlu'nun etrafını sararak sevgi gösterisinde bulundular ve İmamoğlu ile fotoğraf çektiler. İBB Meclisi'ne katılan öğrencilerin eğlencesi toplantının ardından İBB Salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

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    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İBB, Ekrem İmamoğlu
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