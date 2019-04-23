CHP'den Kılıçdaroğlu'na linç girişimine ilişkin araştırma önergesi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Hakkari Çukurca'da çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'ndeki cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’na yönelik, taşlı, sopalı, bıçaklı bir linç girişimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Gerekçede, bu linç girişimi ve törene katılan TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve diğer CHP’lilere yapılan saldırıların önceden planlandığının olayların gelişimi ve başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı yetkililerin saldırılardan sonra yaptıkları açıklamalardan açıkça anlaşıldığı savunulan gerekçede, şunlar kaydedildi:

'LİNÇ GİRİŞİMİNİ SEYRETMEKLE YETİNDİLER'

© AA / Metin Aktas Kılıçdaroğlu’na Ankara'da cenaze töreninde saldırı

"Bu linç girişiminin, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürü gibi diğer mülki ve idari erkanın hazır bulunduğu üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir cenaze töreninde meydana gelmiş olması, saldırının belli bir odak tarafından önceden organize edildiği ve kolaylaştırıldığı şüphesini güçlendirmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, cenaze namazından sonra bilinmeyen bir grup tarafından törene katılan bakanlar, askeri ve mülki erkandan ayrılarak, kasıtlı bir şekilde saldırıyı yapan taşlı, sopalı grubun içerisine doğru sürüklenmişlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yakın korumaları dışında, burada bulunan güvenlik görevlileri saldırganlara herhangi bir şekilde engel olmaya çalışmamış, olaya ilişkin görüntülerden de açıkça gözlendiği gibi linç girişimini seyretmekle yetinmişlerdir. Örgütlü kalabalık, linç girişiminden yanındakiler ve korumaları tarafından bir eve götürülerek güçlükle kurtarılan Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırılarını burada da devam ettirmiştir."

Güvenlik kuvvetlerinin, "Evi yakın" şeklindeki bağrışmalara rağmen saatlerce saldırganları dağıtmadığı, yaşanan olayların, gizli bir elin Kılıçdaroğlu’nun linç edilmesi için uygun ortam sağlamaya çalıştığına işaret ettiği belirtildi.

'SOYLU'NUN 'SALDIRININ PROVOKASYON' OLMADIĞINI AÇIKLAMASI MANİDAR'

Gerekçede, daha önce de cenazelere katılan CHP’lilere saldırıları teşvik eden açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, linç girişiminin üzerinden 24 saat bile geçmeden 'saldırının provokasyon ve organizasyon' olmadığını açıklamasının manidar olduğu ifade edildi. Henüz soruşturma tamamlanmadan bir bakanın, suçluları korumaya yönelik olarak böyle bir açıklama yapmasının, örgütlü bir suçun gizlenmek istendiği izlenimini verdiği öne sürüldü.

Gerekçede, Soylu'nun, "Kılıçdaroğlu’nun cenaze törenine katılacağının önceden emniyet birimlerine haber verilmediğine ilişkin gerçek dışı bir beyana başvurmasının, başında bulunduğu birimlerin, etkin, sağlıklı ve tarafsız bir soruşturma yapmayacağına" işaret ettiği savunuldu.

Soylu'nun, saldırganları öyle olmadıkları halde, askerin 'yakınları, hısımı akrabası' gibi gösterme gayretinin de soruşturmanın akıbetiyle ilgili endişeleri artırdığı ileri sürülen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenlerle TBMM’nin yapacağı araştırmayla sürece dahil olması ve olayların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması zorunluluk arz etmektedir. Şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi, yönetme sorumluluğu taşıyanların hedef gösteren kışkırtıcı açıklamalarının bu olaya etkisinin belirlenebilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlerin oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."