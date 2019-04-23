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12:50 23 Nisan 2019
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    Doğu Perinçek

    Perinçek: Atatürk peygamber değil, 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı yapması yanlış, ben o balonları patlatıyorum

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında 23 Nisan'ın 'Çocuk Bayramı' yapılmasını 'Atatürk'ün çok ciddi bir hatası' olarak nitelendirdi. Perinçek, "Atatürk peygamber değil, 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı yapması yanlış, ben o balonları patlatıyorum" dedi.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 3
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, dün Ulusal Kanal'da katıldığı 'Çıkış Yolu' adlı programda Atatürk'ün 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapmasını yanlış bularak "Atatürk’ün bir yanlışı. 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı yapmak bence yanlış. 23 Nisan bizim devrim günümüz. 23 Nisan’da padişah hükümeti yıkıldı" ifadelerini kullandı.

    'BUNLAR ÇOK BÜYÜK YANLIŞLAR'

    23 Nisan'ın 'balonlarla kutlanan bir bayrama' dönüştüğünü söyleyen Perinçek ayrıca şunları söyledi:

    "Hata demiyorum, biraz daha ağırlaştırıyorum, çok ciddi bir hata diyorum. Bakın Atatürk peygamber değil, bunlar çok büyük yanlışlar. Bu itirazlar Atatürkçü değil. Türkiye bugün bir devrimin eşiğine gelmiş; üretim devrimi yapıyor. Bu devrimleri, siz çocuklara balon dağıtarak o devrimin meşalesini yakamazsınız. Çocuk Bayramı diye devrim unutturuluyor."

    'ÇOCUKLARIN ELİNE BALON VEREREK TÜRKİYE'Yİ DEVRİMSİZLEŞTİRMEYE GÖTÜRÜYORSUNUZ'

    Odatv'de yer alan habere göre, çocuk Bayramı kapsamında kullanılan balonların 'Türkiye'yi devrimsizleştirmeye götürdüğünü' öne süren Perinçek ayrıca "Ben balonları savunmuyorum. Çocukların eline balonları vererek Türkiye'yi devrimsizleştirmeye götürüyorsunuz. Ben ise bu balonları patlatıyorum ve 'Bu bir devrim günüdür' diyorum" dedi.

    ALOGAN'DAN ELEŞTİRİ

    Doğu Perinçek
    © AA / Hikmet Faruk Başer
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    Aydınlık yazarı Yavuz Alogan ise, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Doğu Perinçek'in söz konusu ifadelerini eleştirdi.

    Alogan, Vatan Partisi Öncü Gençlik'in Osmanlı Ocakları ile yaptığı ittifaka bir gönderme yaparak, "23 Nisan Çocuk Bayramı'dır. Çocuklar, balonlar ve krapon kâğıtlarıyla kutlanır. Osmanlı ocakları, çarşaflı çocuklar ve ilahilerle kutlanmaz"dedi.

    AYDINLIK GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ'NDEN ALOGAN'A CEVAP

    Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ise, gazetenin yazarı Yavuz Alogan'a sosyal medya hesabından bir yanıt verdi. İlker Yücel, Alogan'a karşı,"Osmanlı Ocakları'na 'Sizin Atatürk'ü savunma hakkınız yok. ABD'ye karşı gelme tekeli de bize ait. Vatan için omuz omuza vermekte ne demekmiş. Herkes kendi mahallesinde mutlu mesut yaşasın. Alkışlarla mutlu olalım' diye iletiyorum hocam" diye yazdı.

    ​Alogan da, İlker Yücel'i, "Çok özür dilerim, sevgili dostum. Ben Osmanlı Ocakları'nı, başta laiklik ilkesi olmak üzere Devrim Kanunları'nın kararlı düşmanı, Sultan II. Abdülhamit'in hayranı, şeriatı savunan bir örgüt sanıyordum. Atatürkçü oldularsa hiç mesele yok" ifadeleriyle yanıtladı.

     

    Etiketler:
    Aydınlık Gazetesi, Yavuz Alogan, İlker Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Vatan Partisi, Doğu Perinçek
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