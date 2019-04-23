Erdoğan, 23 Nisan'da koltuğu çocuğa devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı.

DHA Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti 5

Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığı ile en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. İstiklal Harbi'mizin muzaffer Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Bağımsızlığımız için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye başladı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugün çocuk bayramımızla beraber Büyük Millet Meclisimizin dualarla, tekbirle, salavatlarla açılışının 99. yıl dönümünü de kutluyoruz. Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımıza giden yolun da öncüsü olmuştur. Büyük Millet Meclisinin gönüllerde yaktığı bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm Anadolu’yu sarmış, en karanlık günlerde milletimize güç, cesaret ve umut aşılamıştır. Tarihimizdeki böylesine anlamlı bir günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, ifadesidir.

'HAYALLERİNİZİN ÖNÜNE HİÇBİR ENGEL KOYMAYIN'

Bu, ülkemiz çocuklarına verilen aslında bir önemin işaretidir. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye’yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin. Hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın. Unutmayın sizler 2 bin 200 yıllık tarihi şanlı zaferlerle, fetihlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler anne ve babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. İnşallah son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

'BİZLERE VERDİĞİNİZ GÜVENE, DEĞERE VE SEVGİYE LAYIK OLACAĞIZ'

Erdoğan’ın koltuğuna oturan Ozan Sözeyataroğlu da şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocukları ile paylaşan tek ülke olma gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum.

Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu emanetle ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye layık olacağız."

'SANKİ BENİM SÖYLEYECEKLERİMİ SÖYLEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koltuğuna oturan Ozan Sözeyataroğlu, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bir gazetecinin, Milli Eğitim Bakanı'nın tatil önerileriyle ilgili açıklaması ve Ramazan Bayramı tatilinden sonraki bir haftanın da tatil edilip edilmeyeceği şeklindeki sorusuna, “Kabinemle bu konuları görüşeceğiz. Ben olumlu bakıyorum” diye cevap veren Ozan Sözeyataroğlu, futboldaki şampiyonluk yarışının sorusunu futbol ile arası olmadığını söyleyerek cevapladı.

Bağlama ve piyano çalan Ozan Sözeyataroğlu, 29 Ekim’de Fazıl Say’ın vereceği konsere katılıp katılmayacağı sorusuna, “Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım. Benim de çaldığım doğrudur, severek çalıyorum” ifadeleri ile cevap verdi.

Hayvanlara kötü muamele ve işkence konusuna ilişkin konuşan Ozan Sözeyataroğlu, “Asla bu konu hakkında mutlu değilim. Bu konu ile ilgili gerekli çalışmaları bakanlarımızla yapacağız” dedi.

Ozan Sözeyataroğlu, kabinede bir revizyon olup olmayacağı sorusunu, “Zaten yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok” ifadeleri ile cevaplarken, küçük cumhurbaşkanının cevabına gülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Sayın Cumhurbaşkanım sanki benim söyleyeceklerimi söyledi” diyerek espri yaptı.

12 yaşındaki cumhurbaşkanının gazetecilere verdiği cevaplar Erdoğan'ı güldürdü: Benim vereceğim cevapları veriyor sankihttps://t.co/oNrOwqVmEw pic.twitter.com/5M7rYm42KS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 23, 2019

​'TELEFONU BENDE YOK'

İstanbul seçimlerine ilişkin soruyu “Bu konu hakkında bilgim yok, tek gündemimiz 23 Nisan” ifadeleri ile geçiştiren Ozan Sözeyataroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdanoğlu’na yönelik saldırının hatırlatılması ve telefonla kendisini arayıp aramayacağının sorulması üzerine, “Telefonu bende yok onun için arayamayacağım, her türlü şiddete karşıyız” ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün en çok hangi özelliğini sevdiğiniz” sorusuna, “Biz Atatürk’ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk’ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız” ifadeleriyle cevap veren Ozan Sözeyataroğlu, günümüzde çocukların artık sokaklarda oynamak yerine tablet ve telefonlarla oyun oynamalarına ilişkin ise "Bu konu hakkında çok üzülüyoruz, bakanlarımla bu konu hakkında çocuklarımızın iyiliği için her türlü adımı atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Program sonrasında çocuklarla baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara kaskları ile beraber birer bisiklet hediye edileceğini söyledi.