Erdoğan, 23 Nisan'da koltuğu çocuğa devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Bugün çocuk bayramımızla beraber Büyük Millet Meclisimizin dualarla, tekbirle, salavatlarla açılışının 99. yıl dönümünü de kutluyoruz. Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımıza giden yolun da öncüsü olmuştur. Büyük Millet Meclisinin gönüllerde yaktığı bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm Anadolu’yu sarmış, en karanlık günlerde milletimize güç, cesaret ve umut aşılamıştır. Tarihimizdeki böylesine anlamlı bir günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, ifadesidir.
'HAYALLERİNİZİN ÖNÜNE HİÇBİR ENGEL KOYMAYIN'
'BİZLERE VERDİĞİNİZ GÜVENE, DEĞERE VE SEVGİYE LAYIK OLACAĞIZ'
Erdoğan’ın koltuğuna oturan Ozan Sözeyataroğlu da şunları söyledi:
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocukları ile paylaşan tek ülke olma gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum.
Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu emanetle ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye layık olacağız."
'SANKİ BENİM SÖYLEYECEKLERİMİ SÖYLEDİ'
Bağlama ve piyano çalan Ozan Sözeyataroğlu, 29 Ekim’de Fazıl Say’ın vereceği konsere katılıp katılmayacağı sorusuna, “Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım. Benim de çaldığım doğrudur, severek çalıyorum” ifadeleri ile cevap verdi.
Hayvanlara kötü muamele ve işkence konusuna ilişkin konuşan Ozan Sözeyataroğlu, “Asla bu konu hakkında mutlu değilim. Bu konu ile ilgili gerekli çalışmaları bakanlarımızla yapacağız” dedi.
Ozan Sözeyataroğlu, kabinede bir revizyon olup olmayacağı sorusunu, “Zaten yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok” ifadeleri ile cevaplarken, küçük cumhurbaşkanının cevabına gülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Sayın Cumhurbaşkanım sanki benim söyleyeceklerimi söyledi” diyerek espri yaptı.
12 yaşındaki cumhurbaşkanının gazetecilere verdiği cevaplar Erdoğan'ı güldürdü: Benim vereceğim cevapları veriyor sankihttps://t.co/oNrOwqVmEw pic.twitter.com/5M7rYm42KS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 23, 2019
'TELEFONU BENDE YOK'
İstanbul seçimlerine ilişkin soruyu “Bu konu hakkında bilgim yok, tek gündemimiz 23 Nisan” ifadeleri ile geçiştiren Ozan Sözeyataroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdanoğlu’na yönelik saldırının hatırlatılması ve telefonla kendisini arayıp aramayacağının sorulması üzerine, “Telefonu bende yok onun için arayamayacağım, her türlü şiddete karşıyız” ifadelerini kullandı.
Program sonrasında çocuklarla baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara kaskları ile beraber birer bisiklet hediye edileceğini söyledi.
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