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14:21 23 Nisan 2019
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    Mustafa Destici

    Saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Destici: Kemal Bey çok sağduyulu

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu hadise asla ve kat'a bir kamplaşma ya da ayrışma aracı olmamalı. Tam tersine birleşmemize vesile olmasını ümit ediyorum" dedi. Destici, Kılıçdaroğlu'nun bu tür olaylarda her zaman çok olgun ve sağduyulu hareket ettiğini söyledi.

    BBP lideri Destici, er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, TBMM'deki makamında ziyaret etti.

    Mustafa Destici
    © AA / Aytaç Ünal
    Destici: Cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez, hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz
    Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, "Cumhuriyet Halk Partimizin değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve grubuna yönelik şehit cenazesindeki saldırıyı bir kere daha kınıyorum, reddediyorum. Kendisine 'geçmiş olsun' demek için bugün bu ziyareti gerçekleştirdik. Hepimizin, terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın bunun karşısında birlik ve beraberlik içinde net bir duruş sergilemesi gerekiyor" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'na, "Protestonun ilerisine giden saldırıdan büyük bir üzüntü duyduğunu" ilettiğini aktaran Destici, şunları söyledi:

    "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi bizatihi iletme fırsatı bulduk. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına 'geçmiş olsun' diyorum. Beni endişelendiren önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Cenazede bir protestoyu hissi bulabilirsiniz yani 'şehit acısından kaynaklanmış' diyebilirsiniz ama olayın adeta (Kılıçdaroğlu'nun) sığınmış olduğu eve sirayet etmesi, oranın ablukaya alındığı bir görüntünün ortaya çıkması gerçekten hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir şeydir. Buna karşı hepimizin ortak duruş sergilemesi gerekiyor. Biz de bu duruşun sergilenmesi adına bugün bir kere daha burada bu kararlılığımızı ifade ettik. Bundan sonra da kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın şiddete karşıyız."

    'BU HADİSE ASLA KAMPLAŞMA YA DA AYRIŞMA ARACI OLMAMALI'

    "Bu hadise asla ve kat'a bir kamplaşma ya da ayrışma aracı olmamalı. Tam tersine birleşmemize vesile olmasını ümit ediyorum" diyen Destici, Kılıçdaroğlu'nun bu tür hadiselerde her zaman çok olgun ve sağduyulu hareket ettiğini ve burada da bu olgunluğunu ve sağduyusunu koruduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Halil Kökmen
    © AA / Güven Yılmaz
    Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı köyün muhtarı: Utanç duyuyoruz, özür ziyaretine gideceğiz
    Devletin, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun, kararlı bir mücadele yürüttüğünü belirten Destici, şöyle devam etti:

    "Bu mücadelenin öncülüğünü de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer devlet yetkililerimiz birlikte yapıyorlar. Onların da bu kararlılıkta, Türkiye'nin zor şartlardan geçtiği bu dönemde, böyle bir mücadelede büyük bir hassasiyet ortaya koyduklarını biliyoruz. Vatan hepimizin, ülke hepimizin, millet hepimizin, şehitler hepimizin. Bu duyguyla, bu olgunlukla meselelerimizin üstesinden birlik içinde geleceğimizi ümit ediyorum."

    'SALDIRININ ARKASINDA KARANLIK BİR EL VAR MI?'

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
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    Destici, bir gazetecinin, "Saldırı gerçekten kamplaşmayı körüklemek için yapılmış bir saldırı mı, arkasında karanlık bir el var mı?" sorusuna, "Bu, yapılacak araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacaktır. Bugünden 'bu vardır' demek de doğru değildir. Böyle bir bulguya rastlanmadığını da Sayın İçişleri Bakanımız açıkladı ama soruşturma devam ediyor. Eğer bu anlamda bir bulguya rastlanırsa bunun sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" cevabını verdi.

    Cenazeden bir gün önce Çubuk ilçesinde piyade er Yener Kırıkcı'nın ailesini ziyaret ettiğini hatırlatan Destici, şunları söyledi:

    "Acı bizim acımız, şehitler hepimizin şehidi. Gaziantep ve Adana programlarımızdan dolayı cenazeye katılamadık. Bir gün öncesinden Akkuzulu Mahallemizi ziyaret ederek, şehidimizin ailesine taziyede bulunduk. İnanın ben, o ailenin hangi etnik kökene, mezhebe ya da hangi siyasi anlayışa sahip olduğunu bugün dahi bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Şehit bizim şehidimizdir. Hadiseye böyle bakmamız lazım. Şehitlerimiz birliğimizi, beraberliğimizi kenetlemesi lazım."

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    Etiketler:
    Saldırı, Cenaze, Asker, Çubuk, Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, BBP, Mustafa Destici
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