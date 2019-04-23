Saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Destici: Kemal Bey çok sağduyulu

BBP lideri Destici, er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'na, "Protestonun ilerisine giden saldırıdan büyük bir üzüntü duyduğunu" ilettiğini aktaran Destici, şunları söyledi:
"Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi bizatihi iletme fırsatı bulduk. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına 'geçmiş olsun' diyorum. Beni endişelendiren önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Cenazede bir protestoyu hissi bulabilirsiniz yani 'şehit acısından kaynaklanmış' diyebilirsiniz ama olayın adeta (Kılıçdaroğlu'nun) sığınmış olduğu eve sirayet etmesi, oranın ablukaya alındığı bir görüntünün ortaya çıkması gerçekten hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir şeydir. Buna karşı hepimizin ortak duruş sergilemesi gerekiyor. Biz de bu duruşun sergilenmesi adına bugün bir kere daha burada bu kararlılığımızı ifade ettik. Bundan sonra da kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın şiddete karşıyız."
'BU HADİSE ASLA KAMPLAŞMA YA DA AYRIŞMA ARACI OLMAMALI'
"Bu hadise asla ve kat'a bir kamplaşma ya da ayrışma aracı olmamalı. Tam tersine birleşmemize vesile olmasını ümit ediyorum" diyen Destici, Kılıçdaroğlu'nun bu tür hadiselerde her zaman çok olgun ve sağduyulu hareket ettiğini ve burada da bu olgunluğunu ve sağduyusunu koruduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
"Bu mücadelenin öncülüğünü de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer devlet yetkililerimiz birlikte yapıyorlar. Onların da bu kararlılıkta, Türkiye'nin zor şartlardan geçtiği bu dönemde, böyle bir mücadelede büyük bir hassasiyet ortaya koyduklarını biliyoruz. Vatan hepimizin, ülke hepimizin, millet hepimizin, şehitler hepimizin. Bu duyguyla, bu olgunlukla meselelerimizin üstesinden birlik içinde geleceğimizi ümit ediyorum."
'SALDIRININ ARKASINDA KARANLIK BİR EL VAR MI?'
Cenazeden bir gün önce Çubuk ilçesinde piyade er Yener Kırıkcı'nın ailesini ziyaret ettiğini hatırlatan Destici, şunları söyledi:
"Acı bizim acımız, şehitler hepimizin şehidi. Gaziantep ve Adana programlarımızdan dolayı cenazeye katılamadık. Bir gün öncesinden Akkuzulu Mahallemizi ziyaret ederek, şehidimizin ailesine taziyede bulunduk. İnanın ben, o ailenin hangi etnik kökene, mezhebe ya da hangi siyasi anlayışa sahip olduğunu bugün dahi bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Şehit bizim şehidimizdir. Hadiseye böyle bakmamız lazım. Şehitlerimiz birliğimizi, beraberliğimizi kenetlemesi lazım."
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