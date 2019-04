Yusuf Güney'den Kılıçdaroğlu'na: Gittiğin yere dikkat edeceksin, önce terörü lanetleyin, sonra şiddeti kınarsınız

View this post on Instagram

Terör ü ve tüm yardım yatakcılarını şiddet le konıyor ve lanet okuyoruz ... insanliga yaratilan her varliga yapilan siddeti de kiniyoruz .. Bu paylasimimdaki mesaj terör ü lanetlemeye gelince susan ama siddet e gelince klavye delikanliligi yapan zat i muhteremleredir ...