Yusuf Güney'den Kılıçdaroğlu'na: Gittiğin yere dikkat edeceksin, önce terörü lanetleyin, sonra şiddeti kınarsınız

Şarkıcı Yusuf Güney, Ankara Çubuk'ta katıldığı cenaze töreninde linç girişimine uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Instagram hesabı üzerinden kendi fotoğrafını paylaşarak açıklama yapan Güney şu ifadeleri kullandı:

"Siz hiç şehit cenazesine gittiniz mi? Yüreği ateşler içinde yanan bir aile, dünyası başına yıkılmış bir eş ve emanet edilen bir ana kuzusunun şehit haberini getiren, çaresizlikten ellerini avuçlarını ovuşturan gözü yaşlı komutan, yürekleri öfke ile tutuşan silah arkadaşları ve yakınları. Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin, önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız."