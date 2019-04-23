Ağrı'da başkanlık koltuğuna oturan Suriyeli Berivan: Bolu Belediye Başkanım, kardeşlerimin ekmeğini kesme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ağrı Belediye Başkanlığı koltuğuna 15 Nisan İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinden Suriyeli Berivan Abbas oturdu.

Beraberinde okul idaresi, öğretmen ve arkadaşlarıyla belediye başkanlığı binasına gelen Abbas, Başkan Savcı Sayan tarafından karşılandı.

Çocukların bayramını kutlayan Sayan, "Belediye Başkanlığımı Suriyeli kardeşime devretmek istiyorum. Berivan bu ülkede Suriyeli bir çocuk olarak eğitim görüyor. Türkiye'deki bütün kardeşleri onu kucaklıyor. Bizim yeni belediye başkanımız Suriyeli Berivan kardeşimiz" diye konuştu.

'ATATÜRK SURİYE CEPHESİNDE MÜCADELE VERMİŞTİ'

"Umarım bu bazı insanlara da ders olur. Atatürk Suriye cephesinde mücadele vermişti" diyen Sayan, şöyle konuştu:

"Atatürk, Berivan'ın dedeleri yetim kalmasın diye o zaman büyük mücadeleler vermişti. Ne yazık ki bugün 'Atatürk'ün askeriyim' diyen insanlar, Bolu Belediye Başkanı, Berivan gibi çocukların ekmeğini kesmeye çalışıyor. Bu bir tezattır, çelişkidir. Bunu da Türk halkının vicdanına bırakıyorum. Biz Ağrı'daki çocuklarla birlikte Türkiye'ye 'Berivan başımızın tacıdır' diyoruz."

Konuşmasının ardından Abbas'ı koltuğuna oturtan Sayan, belediyeye vereceği ilk talimatı sordu.

'ERDOĞAN'I, SAYAN'I, AĞRI'YI VE TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ'

Herhangi bir isteğinin olmadığını ifade eden Abbas, "Recep Tayyip Erdoğan'ı, Savcı Sayan'ı, Ağrı'yı ve Türkiye'yi seviyoruz. Bolu Belediye Başkanımız, Suriyeli kardeşlerimin ekmeğini kesme" dedi.

Belediye Başkanımız Savcı Sayan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.



Başkanımız düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.#23NisanUlusalEgemenlikveCocukBayramı pic.twitter.com/1GSbADeI2S — Ağrı Belediyesi (@agribelediyesi_) 23 апреля 2019 г.

​Program, Sayan'ın çocuklara hediyelerini vermesi ve ikramların ardından sona erdi.