Erdoğan, mecliste kürsüye HDP'li Buldan çıkınca salonu terk etti: İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri dinleyelim mi?

TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan özel oturumunda kürsüye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler salonu terk etti. Buldan'ın konuşması sırasında Cumhurbaşkanlığı locası boştu.

Erdoğan ayrıca, meclis çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada "İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri, Mehmetçiği şehit edenleri, onlarla omuz omuza olanları dinleyelim mi?" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’de hangi siyasi partiler kol kola veriyolar. Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var.

Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım değil mi? Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit."