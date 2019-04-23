'Yavaş başkan oldu, Meclis lokantasında ekmekler değişti' iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, TBMM lokantasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Halk Ekmek' marka ekmeklerin değiştirildiğini duyurdu.

TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Halk Ekmeği" iken Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var. Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola? pic.twitter.com/WtpaFhjuco — Ahmet Erozan (@Ahmet_Erozan) April 23, 2019

​Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Ekmeği' iken Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var. Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola?" ifadelerini kullandı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce lokanta, ekmekleri Halk Ekmek'ten alıyordu.