Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben bile soruyorum' diyen Erdoğan'a yanıt: Cenazeye giderken herkesle görüşüldü

Ankara'da asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Daha kiminle görüşülsün arkadaşlar?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Şehit cenazesine giderken herkesle görüşüldü. Aileyle, muhtarla görüşüldü. Daha kiminle görüşülsün arkadaşlar?" dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok" karşılığını verdi.