Akar: Biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Ankara Çubuk'ta CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından alanda kullandığı "Tepkinizi gösterdiniz" ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.