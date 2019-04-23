Akar: F-35 konusunda tabi ki B planımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımı var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul. Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı'na sunacağız" dedi.