Çavuşoğlu, Sputnik’e konuştu: S-400’lerin Katar’a ya da Azerbaycan’a yerleştirilmesi hiçbir zaman gündeme gelmedi

‘S-400’LERİN KATAR YA DA AZERBAYCAN’A KONUŞLANMASI GİBİ BİR DURUM YOK’
Çavuşoğlu, S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının tamamlanmasından sonra Azerbaycan veya Katar'da tutulacağı iddialarını yalanlayarak, bu konunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi.
Çavuşoğlu, ‘’S-400’lerin Katar’a ya da Azerbaycan’a konuşlandırılabileceği gibi bir durum yok. Böyle bir konu hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bunlar medyada sürekli konuşuluyor. Ancak hiçbir sorun yok. Biz Rusya ile anlaşmayı yaptık. Şimdi teslim süresini konuşuyoruz. Rusya satacak olsa Azerbaycan’a doğrudan satar. Aracıya gerek yok. Zaten iki ülkenin ilişkileri de çok iyi’’ ifadelerini kullandı.
SU-57 İDDİALARI HAKKINDA: EN KÖTÜ SENARYODA F-35’LER OLMAZSA İHTİYACI BAŞKA YERDEN KARŞILAŞIRIZ
Çavuşoğlu’nun ifadeleri şu şekilde:
‘’Biz bu konularda çok netiz. Biz niye S-400 alıyoruz? İhtiyacımız var, hem de acilen hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Ayrıca bizim terörle mücadele dahil güvenliğimiz için uçaklara da ihtiyacımız var. Biz zaten F-35’in ortağıyız, programın içindeyiz. Bu proje için para ödemişiz. Şu anda bu konuda bir sorun yok. Ancak en kötü senaryoda diyelim ki olmadı, o zaman ben mutlaka bu ihtiyacımı bir yerden karşılamalıyım. O durumda da en iyi teknoloji neredeyse oradan almam lazım. Türkiye’nin tavrı gayet net. Stabil ve şeffaf bir tavır sergiliyoruz. Rusya’ya karşı da ABD’ye karşı da öyleyiz''.
‘ABD, TÜRKİYE’Yİ NATO’NUN DIŞINA İTEMEZ’
‘’ABD, Türkiye’yi NATO’nun dışına nasıl itecek? Orada tüm kararlar oybirliği ile alınır. Türkiye’nin ‘hayır’ dediği, üye bir ülkenin ‘hayır’ dediği yerde, böyle bir şey olamaz. Böyle bir girişim olmadı. Zaten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve yardımcısı da çok net bir şekilde ‘Müttefiklerimizin her biri istediği yerden ihtiyacını alabilir’ açıklamalarını yaptılar. Bu durum gayet net’’.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)