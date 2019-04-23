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22:08 23 Nisan 2019
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu, Sputnik’e konuştu: S-400’lerin Katar’a ya da Azerbaycan’a yerleştirilmesi hiçbir zaman gündeme gelmedi

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma füze sistemlerini Azerbaycan ya da Katar topraklarına konuşlandırması gibi bir durumun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi.

    S-400
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    ‘Türkiye’nin S-400’leri Azerbaycan ya da Katar’a konuşlandırması teknik bir durum’
    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe’ye konuştu.

    ‘S-400’LERİN KATAR YA DA AZERBAYCAN’A KONUŞLANMASI GİBİ BİR DURUM YOK’

    Çavuşoğlu, S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının tamamlanmasından sonra Azerbaycan veya Katar'da tutulacağı iddialarını yalanlayarak, bu konunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi.

    Çavuşoğlu, ‘’S-400’lerin Katar’a ya da Azerbaycan’a konuşlandırılabileceği gibi bir durum yok. Böyle bir konu hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bunlar medyada sürekli konuşuluyor. Ancak hiçbir sorun yok. Biz Rusya ile anlaşmayı yaptık. Şimdi teslim süresini konuşuyoruz. Rusya satacak olsa Azerbaycan’a doğrudan satar. Aracıya gerek yok. Zaten iki ülkenin ilişkileri de çok iyi’’ ifadelerini kullandı.

    SU-57 İDDİALARI HAKKINDA: EN KÖTÜ SENARYODA F-35’LER OLMAZSA İHTİYACI BAŞKA YERDEN KARŞILAŞIRIZ

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye’nin S-400’lerle ilgili duruşu hayranlık uyandırıyor
    Çavuşoğlu, S-400 alımı nedeniyle ABD’den F-35’lerin teslimi konusunda gelen yaptırım açıklamaları sonrası Türk basınında gündeme gelen Rus yapımı Su-57 iddiaları hakkında da konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin çok net olduğunu, şu anda bir sorun olmasa bile en kötü senaryoda F-35’ler ile ilgili sorun olması durumunda Türkiye’nin bu ihtiyacını S-400’lerde olduğu gibi başka bir yerden karşılayacağını söyledi.

    Çavuşoğlu’nun ifadeleri şu şekilde:

    ‘’Biz bu konularda çok netiz. Biz niye S-400 alıyoruz? İhtiyacımız var, hem de acilen hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Ayrıca bizim terörle mücadele dahil güvenliğimiz için uçaklara da ihtiyacımız var. Biz zaten F-35’in ortağıyız, programın içindeyiz. Bu proje için para ödemişiz. Şu anda bu konuda bir sorun yok. Ancak en kötü senaryoda diyelim ki olmadı, o zaman ben mutlaka bu ihtiyacımı bir yerden karşılamalıyım. O durumda da en iyi teknoloji neredeyse oradan almam lazım. Türkiye’nin tavrı gayet net. Stabil ve şeffaf bir tavır sergiliyoruz. Rusya’ya karşı da ABD’ye karşı da öyleyiz''.

    ‘ABD, TÜRKİYE’Yİ NATO’NUN DIŞINA İTEMEZ’

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Çavuşoğlu: Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek
    NATO’da kararların oybirliği ile alındığını söyleyen Çavuşoğlu,  ABD’nin Türkiye’yi NATO’nun dışına itemeyeceğini söylerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in S-400’lerle ilgili ‘Müttefiklerimizin her biri istediği yerden ihtiyacını karşılayabilir’ ifadelerini hatırlattı:

    ‘’ABD, Türkiye’yi NATO’nun dışına nasıl itecek? Orada tüm kararlar oybirliği ile alınır. Türkiye’nin ‘hayır’ dediği, üye bir ülkenin ‘hayır’ dediği yerde, böyle bir şey olamaz. Böyle bir girişim olmadı. Zaten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve yardımcısı da çok net bir şekilde ‘Müttefiklerimizin her biri istediği yerden ihtiyacını alabilir’ açıklamalarını yaptılar. Bu durum gayet net’’.

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    Etiketler:
    F-35, Su-57, Katar, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, NATO, ABD, S-400, Sputnik Türkiye, Mahir Boztepe, Mevlüt Çavuşoğlu
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