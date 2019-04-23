Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne getirildi.
Adliye binasına arka kapıdan alınan Osman Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı.
Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman Sarıgün. hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti.
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