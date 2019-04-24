Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Kütahya'da eski buzdolabından yapılan salın içine binip gölete giren iki kişi, suya düşerek hayatını kaybetti.

© Fotoğraf : İHA 12 yaşındaki çocuk, traktörle babaannesini ezdi

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, eski buzdolabından yapılan etrafı köpüklerle sarılı sal ile Akkent Mahallesi yakınlarındaki Yedi Göller mevkisindeki gölete açıldı.

Bir süre sonra salın alabora olması sonucu iki kişi gölete düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölete düşen kişilerin su yüzeyinde görünmemesi üzerine olay yerine çağrılan AFAD İl Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi, boğulduğu belirlenen iki kişiyi yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından karaya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesetler, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.