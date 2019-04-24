Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: FETÖ ile irtibatlı 240 bini aşkın kişi hakkında adli işlem yapıldı

Uzunkaya, Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) incelemelerde bulundu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Eskipazar İlçe Amirliği Hizmet Binası açılış törenine de katılan Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının çağa ayak uydurarak hedeflerine ilerlediğini, terörle ve uyuşturucuyla mücadeleden asayiş ve trafiğe kadar birçok alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

IŞİD ile gerek ülke sınırları içinde gerekse dışında her zaman net ve kararlı bir mücadelenin yürütüldüğüne işaret eden Uzunkaya, FETÖ ile mücadeleyi de şöyle anlattı: "Hain darbe girişimiyle ülkemizi bölmek, parçalamak ve son Türk devletini tarih sahnesinden silmek isteyen örgütün hain planları ters tepmiş, ülkeyi parçalamak isteyenler farkına varmadan ülkenin birleşmesine, bütünleşmesine, kenetlenmesine vesile olmuş ve neticede bu örgütle de emniyet teşkilatımız başta olmak üzere, yargısından silahlı birimlerine, devletin her kademesine kadar amansız bir mücadele içine girilmiş, 15 Temmuz 2016'dan günümüze kadar Türkiye'de bugün itibarıyla 240 bini aşkın FETÖ terör örgütüyle irtibatlı kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bugün itibarıyla bu örgütün cezaevlerinde 30 bin 427 tutuklu, hükümlü mensubu bulunmaktadır."