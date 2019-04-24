Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: FETÖ ile irtibatlı 240 bini aşkın kişi hakkında adli işlem yapıldı

IŞİD ile gerek ülke sınırları içinde gerekse dışında her zaman net ve kararlı bir mücadelenin yürütüldüğüne işaret eden Uzunkaya, FETÖ ile mücadeleyi de şöyle anlattı: "Hain darbe girişimiyle ülkemizi bölmek, parçalamak ve son Türk devletini tarih sahnesinden silmek isteyen örgütün hain planları ters tepmiş, ülkeyi parçalamak isteyenler farkına varmadan ülkenin birleşmesine, bütünleşmesine, kenetlenmesine vesile olmuş ve neticede bu örgütle de emniyet teşkilatımız başta olmak üzere, yargısından silahlı birimlerine, devletin her kademesine kadar amansız bir mücadele içine girilmiş, 15 Temmuz 2016'dan günümüze kadar Türkiye'de bugün itibarıyla 240 bini aşkın FETÖ terör örgütüyle irtibatlı kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bugün itibarıyla bu örgütün cezaevlerinde 30 bin 427 tutuklu, hükümlü mensubu bulunmaktadır."
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