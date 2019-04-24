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08:47 24 Nisan 2019
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    Olçok: Erdoğan’ın şu günlerde kullandığı siyaset dilinde Erol Bey’in yokluğu çok belli

    Twitter
    Türkiye
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    15 Temmuz darbe girişiminde, eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, "Sayın Erdoğan’ın şu günlerde kullandığı siyaset dilinde, Erol Bey’in yokluğu çok belli; çünkü Erol Bey’in dili çok kuşatıcı bir dildi" dedi.

    Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin reklam danışmanı olan eşi Erol Olçok'u darbe girişiminde kaybeden Nihal Olçok'un, dün TV 5’te yaptığı açıklamaları aktardı.

    Buna göre Olçok, şunları söyledi:

    Nihal Olçok
    Twitter
    15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Olçok: Yeni İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu herkese hayırlı olsun
    "Siyasete girip ‘sağlam kaldım' demek, ‘denize girdim ama ıslanmadım' demektir. Varsa böyle biri, biat etmeye hazırım” diyen Nihal Olçok, “Sayın Erdoğan'ın şu günlerde kullandığı siyaset dilinde, Erol Bey'in yokluğu çok belli. Çünkü Erol Bey'in dili çok kuşatıcı bir dildi."

    15 Temmuz’un rant kapısı yapıldığını savunan Olçok, şöyle konuştu;

    “Biz, putlarımızdan beslenir hâle geldik. Eğer sen, dönerciye ‘15 Temmuz' adı veriyorsan, eğer sen, büfeye ’15 Temmuz' adı veriyorsan… Ve ben, kapısından geçiyorum, o büfenin, her gün. Ve ben, merak ediyorum, orası kazanıyor mu? Ben bu kadar acı çekerken, gerçekten bereketi olabilir mi onun? Hadi okullar, anladım tamam. Algıda seçicilik yaşıyorum. Daha fazla görüyorum. Çünkü gerçekten, yaşamadan bilmek imkansız.”

    OLÇOK, ERDOĞAN’A KEFİL OLDU

    15 Temmuz’un ardından ‘Yenikapı Ruhu’nun kalmadığını ancak ülke insanının aslına rücu ettiğini söyleyen Nihal Olçok, FETÖ ile mücadelede aklananlar için, “Gücünüz varsa birçok şeyi kolay çözebilirsiniz. Sadece para değil. Statüko, para, network ağı” ifadesini kullandı.

    Twitter
    Olçok: 15 Temmuz sonrası süreç, cahiliye dönemindeki putperestliği hatırlatıyor
    FETÖ konusunda sadece o gece çevresinde olan 4 kişiye kefil olabileceğini söyleyen Olçok, “Erdoğan’a kefil olur musunuz” sorusuna ise ‘yüzde yüz' kefil olabileceğini, bunun sebebinin de Erdoğan’ın gözyaşları olduğunu söyledi.

    FETÖ’YÜ KEK ÜZERİNDEN TARİF ETTİ

    “FETÖ bir zihniyettir, FETÖ’cülük bir haldir” diyen Nihal Olçok, FETÖ’yü ‘kek’ üzerinden şöyle tarif etti:

    “Ben işletmeciyim. Kek nedir, nihai ürün. Nihai ürün, üreticiye, kullanıcıya ve satıcıya maksimum faydalar getirecek hammaddelerin sonucudur. FETÖ bir kekdir. Kekin içinde ne vardır. Un, süt, yoğurt, yumurta ve envai çeşit var. Bunların bir araya gelmesi için başka dinamiklere ihtiyaç var. Kap, çırpıcı, fırın, tepsi gibi. Ve kekiniz olmadı. Bunda sadece yumurtanın bayat olmasını suçlayamazsın. Sadece sütün tarihinin geçmiş olmasını suçlayamazsın. Yapan el, çırpan el ayarı. FETÖ Türkiye bir kurumlar bütünüdür. Sadece şu, sadece, sadece emniyet, ben bu yaklaşıma yüzde yüz karşıyım. Bu yaklaşımla felsefe üreten herkesin de karşısındayım."

    Etiketler:
    yokluk, Kampanya, yerel seçim, reklam, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Erol Olçok, Nihal Olçok
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