AK Parti kulisine giren Selvi: Belli ki KHK’lılarla ilgili talep onların da içine pek sinmemiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün AK Parti kulisine girdiğini belirterek "YSK’nın KHK’lıların oy kullanamayacağı yönündeki talebi reddettiği haberi geldi. Ama AK Parti milletvekillerinde bir şaşkınlık görmedim. Belli ki KHK’lılarla ilgili talep onların da içine pek sinmemiş" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Meclis’ten özel kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısına "23 Nisan özel oturumu için Meclis’e adım attığımda aynı anda birkaç gündemi takip etmem gerektiğinin farkındaydım" ifadesiyle başladı.

Selvi şöyle devam etti:

© AA / Doğukan Keskinkılıç Kılıçdaroğlu: Bize oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenilecek

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis’in ilk toplantısı olması nedeniyle aslında seçimlere ilişkin gözlemlerde bulunmayı umuyordum, ancak öyle olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce iktidar ve muhalefet kulislerini gezdim. Tatsız bir hava vardı. Muhalefet kulisinde ise biraz gerginlik hissetmedim değil.

Meclis 23 Nisan özel oturumu için toplanmıştı ama iktidar ve muhalefet kulislerinin gündeminde Kılıçdaroğlu’na saldırı ve AK Parti’nin YSK’ya yaptığı iptal başvurusu vardı.

Ha bir de iktidar kulisindeki kabine değişecek mi merakı... Yeni sistemde milletvekilleri bakan olamıyor ama seçimlerden sonra parti yönetiminde ve kabinede değişiklik olacak mı beklentisi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK toplantısında kabineye verdiği güçlü destekten sonra kabinede değişiklik beklentisi azaldı. En azından birkaç ay içinde değişiklik olmaz deniliyor. Hani çocuktan al haberi derler ya, öyle oldu. 23 Nisan cumhurbaşkanına kabine değişikliği soruldu. Çocuk cumhurbaşkanı, ’Zaten yeni kabinem burada’ dedi. Ama ilginç olanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gülerek araya girip ’Sanki benim söyleyeceklerimi söyledi yahu’ demesiydi.

Akşamki Meclis resepsiyonunda da gündem YSK ve Kabine değişikliğiydi. Kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduk. Çok net bir yanıt verdi, ‘Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz’ dedi.

Hani bir dönemler AK Parti’nin bir sloganı vardı ya onu hatırladım. Erdoğan kabineye, ‘Durmak yok yola devam’ dedi.

BOSTANCI’DAN MANİDAR ÇIKIŞ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan özel oturumunu Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınayarak açtı. Milletvekillerinin tamamı Şentop’un açıklamasını alkışlarla karşıladılar. AK Parti adına konuşan grup başkanı Naci Bostancıkınamakla yetinmedi, ’Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ittifakı ve kızgın demiri soğutma önerisinin olduğu bir sırada bu olayın olması ayrıca manidardır’sözleriyle çok önemli bir noktaya parmak bastı.

CHP adına kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nun kendisine yapılan saldırıya değinmemesi ise şık bir davranıştı.

Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı karşısında Meclis başarılı bir sınav verdi.

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın kürsüye çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu locada bir hareketlilik yaşandı. Buldan kürsüye çıktığı anda Erdoğan hiç tereddüt etmeden yerinden kalkınca bir anda hemen yandaki locada oturan bakanlar da kalktı. Erdoğan Meclis’ten ayrıldı ama bakanların kendisini takip etmesini isteyen bir işareti olmadı. Onlar kaldılar.

Cumhurbaşkanı Meclis’ten ayrılırken mesajını verdi. ’İstiklal Marşı’nı şu parlamentonun içinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi?’ diye sordu.

Erdoğan Meclis’e gelmeden önce iktidar milletvekillerinden ’Meclis’te Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun der mi acaba’ diye soranlar vardı. Öyle bir temas olmadı. Cumhurbaşkanı açıklama yaptığını söylemekle yetindi. ’Burada artık bir gaz sıkışması var’ dedi. Orada kalakaldım.

YSK’NIN KARARI

Erdoğan ayrıldıktan sonra iktidar kulisine girdim. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebi konuşuluyordu. YSK’nın KHK’lıların oy kullanamayacağı yönündeki talebi reddettiği haberi geldi. Ama AK Parti milletvekillerinde bir şaşkınlık görmedim. Belli ki KHK’lılarla ilgili talep onların da içine pek sinmemiş. YSK, AK Parti’nin kısıtlı, mahkûm ve zihinsel engelli seçmenlerin oy kullandığı iddiasıyla ilgili incelemesine ise başladı. YSK’da işler beklendiğinden hızlı gidiyor."