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10:24 24 Nisan 2019
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    Dolar - TL

    Dolarda petrol hareketliliği

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Dolar/TL, piyasaların tatil olmasıyla sakin seyrettiği birkaç günün ardından hareketlendi. Artan petrol fiyatı TL'yi negatif etkilerken 24 nisan günü dolar kuru illikit piyasada 5.85'e çıktı.

    Dolar/TL cephesinde bir süredir devam eden dalgalı seyir önce Paskalya, ardından da 23 Nisan'da piyasaların kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalmasından dolayı birkaç gündür sakin.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik / Natalya Seliverstova
    Rusya Dışişleri'nden ABD'nin İran kararına tepki: Washington, bütün dünyanın karşısında boyun eğmesini istiyor
    Geçen hafta Çin ekonomisinin beklenenden iyi bir performans gösterdiğine işaret eden veriler, Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul'da seçim belirsizliğinin ortadan kalkarak Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemiş ancak kalıcı olamayarak 5.80 - 5.85 seviyesine yükselmişti.

    İngiltere başta olmak üzere Avrupa piyasaları kapalı kalmaya devam ederken ABD ve Türkiye'de piyasalar açıldı. ABD borsaları beklentiden iyi gelen kârlılık rakamları ve Fed'den gelen açıklamalarla ralli yaptı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,55 artışla 26.656,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 yükselişle 2.933,68 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 8.120,82 puan seviyelerinde seyretti.

    Dolar endeksi ise 97.66 puanla yükselişini sürdürdü. Dolar kuru önceki gün 5.8291'den kapanırken petrol piyasasından gelen haberlerle illikit piyasada dolar/TL 24 Nisan'da 5.85'i aştı. Euro 6.55, sterlin de 7.55 üzerinde

    Piyasaların gündeminde ise ABD'nin İran'a yaptırımları ve petrol fiyatları var.

    ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bazı ülkelere istisna tanınan petrol ithalatı serbestisinin uzatılmayacağını duyurdu. Buna göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler İran'dan petrol ithalatını kısa süre içinde durdurmamaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Putin: Petrol fiyatlarının kontrolsüz artmasından yana değiliz
    BRENT PETROL FİYATI 75 DOLARA DAYANDI

    ABD'nin bu muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol fiyatları sert yükselirken, brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 artışla 75 dolara yaklaşarak ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol fiyatı geçen hafta 62 dolardaydı.

    Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC ülkeleri petrol üretimini en az yarı yarıya kısmış görünüyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dünkü açıklamasında "Bugün artık herhangi bir muafiyet vermeyeceğimizi duyuruyorum. Sıfıra indireceğiz" dedi. 

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek" şeklinde konuştu. Türkiye ABD'nin İran yaptırımlarına muafiyet tanıdığı Kasım ayından Ocak sonuna kadar toplam 485,214 ton ham petrol ithal etti.

    Petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye'nin cari açığını artıran unsurlardan biri olduğu için Türk Lirası'nı negatif etkiliyor.

    Etiketler:
    petrol, ekonomi, piyasa, TL, dolar
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