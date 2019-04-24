YSK bugün MHP'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek

YSK, MHP’nin İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği olağanüstü itirazı bugün görüşecek. AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunda YSK’nın kabulüne karar verdiği iddialar ise 5 gün içerisinde araştırılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün saat 14.00’te MHP'nin İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği olağanüstü itirazı görüşecek.

© AA / Raşit Aydoğan MHP, İstanbul ve Maltepe için YSK'ya başvurdu

MHP, 17 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ya başvurmuştu. MHP’nin Maltepe ilçe sandık kurullarında görevlendirilen, başkan ve asil üyelerin, 962’sinin Seçim Kanunu’nda gereken şartları taşımadığı, sandık kurulu yetkililerinin 479’unun il ve ilçe dışından Maltepe’ye atandığı belirtilmişti.

Çok sayıda belediye çalışanının da sandıklarda görevlendirildiği itiraz dilekçesinde ifade edilmişti. MHP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde “Bu durum sandık sonuçlarına bakılmaksızın suçtur. Ortada tam bir kanunsuzluk vardır” ifadelerine yer verilmişti.

AK PARTİ’NİN İDDİALARI 5 GÜN İÇİNDE ARAŞTIRILACAK

YSK bugünkü ara kararında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili AK Parti’nin yaptığı olağanüstü iptal başvurusundaki 8 iddianın araştırılmasına ve KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerin oy kullanamayacağı iddiasını reddine karar vermişti.

AK Parti’nin İstanbul seçimlerinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu iddiaları araştırılacak.

YSK iddiaları araştırması için İstanbul ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verdi.