Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2019

​"1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir" diyen Altun, şu açıklamaları yaptı:

“1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır.

1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2019

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‘YETER Kİ SÖMÜRGECİ GÜÇLERİN ÜLKEMİZİ TEDİP ETME GİRİŞİMLERİNE İZİN VERİLMESİN’

800 yıl birarada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin.

800 yıl birarada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2019

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1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır.

1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır. pic.twitter.com/QS9CpazrQH — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2019

​Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır.”

Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır. pic.twitter.com/TR48PKF3Dw — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2019

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