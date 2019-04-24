Kayıt
11:58 24 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Köpeğin kanayan yaralarına 45 dakika tampon yaptı: 'Kapıma geldi, düştü kaldı'

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 140

    Silivri'nin Seymen köyünde yaşayan bir vatandaş kapısına yaralı halde gelen köpeği hayatta tutabilmek için mücadele verdi. Vatandaş, sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği sırada köpeğin yarasına 45 dakika tampon yaptı. 

    Olay, Silivri'nin merkeze 35 dakika ulaşım mesafesinde bulunan orman köylerinden Seymen'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Seymen köyünün dışında ıssız alanda tek başına yaşayan Kadir Çetin'in kapısına yaralı halde bir köpek geldi.

    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
    © Fotoğraf: Twitter
    Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li Enginyurt: Bozkurt gibi uludum diye soysuz köpekler rahatsız olmuşlar
    Durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ekiplerine bildiren Çetin bir taraftan da yaralı köpeği yaşatmak için mücadele verdi.

    Çetin ekiplerin gelmesini beklediği sırada köpeğin kanayan yaralarına 45 dakika boyunca tampon yaptı. 

    'KENDİ ELBİSELERİYLE TAMPON YAPTI'

    Dernek yetkilileri ise durumu en yakın sağlık birimi olan Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. HAYKURDER ekipleri ile Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hemen harekete geçti. Olay yerine ulaşıldığında Çetin'in ağır yaralı köpeğin boynundaki derin kesiye elbiselerini bastırarak tampon yaptığı görüldü. 

    KÖPEĞİN DURUMU CİDDİ

    Müdahale sayesinde talihsiz köpek hayatta kalmayı başarabilmişti. Köpeği bulunduğu yerden alan ekipler Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Nöbetçi Veteriner Hekim Kerem Kaya tarafından müdahale edilen köpeğin saldırıya maruz kaldığı ve boynunda ve vücudunda travmaya bağlı çok sayıda yara bulunduğunu tespit edildi.

    © Fotoğraf : Twitter
    'Kadınlar için bir köpekle uyumak bir erkekle uyumaktan daha iyi'
    Kanamaları durdurulan köpeğin kesiklerine dikiş atıldı. Durumu ciddi olan yaralı köpeğin tedavisine devam ediliyor. 

    'KAPIMA GELDİ, DÜŞTÜ KALDI'

    Köpeğin yaralı olarak kapısına geldiğini belirten Kadir Çetin, "Ben evdeydim. Köpek kapıya geldi. Uzaktan normal görünüyordu. Kapıya gelince düştü kaldı. Baktım her yeri kan içindeydi. HAYKURDER'i arayıp haber verdim. Ekipler geldi. İnşallah kurtulur. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi. 

    Etiketler:
    Müdahale, sağlık, Silivri, İstanbul, vatandaşlık, köpek, yara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    Karikatür
    Rusya: Suriye’de yenildikten sonra bazı IŞİD üyeleri Güney Afrika’ya gitti
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet