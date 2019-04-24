Köpeğin kanayan yaralarına 45 dakika tampon yaptı: 'Kapıma geldi, düştü kaldı'

Silivri'nin Seymen köyünde yaşayan bir vatandaş kapısına yaralı halde gelen köpeği hayatta tutabilmek için mücadele verdi. Vatandaş, sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği sırada köpeğin yarasına 45 dakika tampon yaptı.

Olay, Silivri'nin merkeze 35 dakika ulaşım mesafesinde bulunan orman köylerinden Seymen'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Seymen köyünün dışında ıssız alanda tek başına yaşayan Kadir Çetin'in kapısına yaralı halde bir köpek geldi.

Durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ekiplerine bildiren Çetin bir taraftan da yaralı köpeği yaşatmak için mücadele verdi.

Çetin ekiplerin gelmesini beklediği sırada köpeğin kanayan yaralarına 45 dakika boyunca tampon yaptı.

'KENDİ ELBİSELERİYLE TAMPON YAPTI'

Dernek yetkilileri ise durumu en yakın sağlık birimi olan Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. HAYKURDER ekipleri ile Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hemen harekete geçti. Olay yerine ulaşıldığında Çetin'in ağır yaralı köpeğin boynundaki derin kesiye elbiselerini bastırarak tampon yaptığı görüldü.

KÖPEĞİN DURUMU CİDDİ

Müdahale sayesinde talihsiz köpek hayatta kalmayı başarabilmişti. Köpeği bulunduğu yerden alan ekipler Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Nöbetçi Veteriner Hekim Kerem Kaya tarafından müdahale edilen köpeğin saldırıya maruz kaldığı ve boynunda ve vücudunda travmaya bağlı çok sayıda yara bulunduğunu tespit edildi.

Kanamaları durdurulan köpeğin kesiklerine dikiş atıldı. Durumu ciddi olan yaralı köpeğin tedavisine devam ediliyor.

'KAPIMA GELDİ, DÜŞTÜ KALDI'

Köpeğin yaralı olarak kapısına geldiğini belirten Kadir Çetin, "Ben evdeydim. Köpek kapıya geldi. Uzaktan normal görünüyordu. Kapıya gelince düştü kaldı. Baktım her yeri kan içindeydi. HAYKURDER'i arayıp haber verdim. Ekipler geldi. İnşallah kurtulur. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.