Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yarışmacının soruyu bilememesi bizim için bir avantaja dönüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ulusal televizyonda yayınlanan bir yarışmada, 'Kapuzbaşı şelaleleri hangi ildedir?' diye bir soru soruldu. Orada sorulan sorunun içeriği bence çok önemliydi" dedi. Büyükkılıç, "Sorunun bilinmemesi bizim için bir avantaja dönüştü" ifadesini kullandı.

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration Türkiye'nin milyoner sayısında 2 ayda 3481 kişilik artış

ATV'de yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster isimli ödüllü bilgi yarışmasında, yarışmacıya "Türkiye'nin Niagara'sı Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik bir yeri hatırlatıyordur?" sorusu soruldu.

Antalya, Uşak, Mersin ve Kayseri'nin bulunduğu şıklar arasında yarışmacı Antalya cevabını verdi ve soruyu bilemedi.

23 Nisan'da kendisini ziyarete gelen öğrencileri kabul eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmayı ve verilen cevabı hatırlatarak, "Ulusal televizyonda yayınlanan bir yarışmada, yarışmacıya soru soruldu. 'Kapuzbaşı şelaleleri hangi ildedir?' diye bir soru soruldu. Orada sorulan sorunun içeriği bence çok önemliydi. Niagara şelalelerine benzetilen, dünyanın 7 harikasından biri Kayseri'deki Kapuzbaşı takım şelaleleri. O açıdan sorunun bilinmemesi bizim için bir avantaja dönüştü. Bu Kapuzbaşı şelalelerinin tartışılmasına vesile oldu. Tüm insanları Kayserimizi görmeye özelde de Yahyalı ilçesine Kapuzbaşı şelalelerini görmek için davet ediyoruz" dedi.