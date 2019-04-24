Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün'ün elini öpüp sosyal medyada paylaştılar

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: Saldırı köye dışardan gelenlerin tezgahı

Sözcü'de yer alan haber göre, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Sarıgün, serbest bırakıldıktan sonra Akkuzulu Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Evinde adeta tebrikleri kabul eden Sarıgün, ziyaretçi akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler ise Sarıgün’ün elini öperek hatıra fotoğrafı çekti.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramış, saldırganlardan Osman Sarıgün CHP liderine yumruk atmıştı.

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün böyle karşılandıhttps://t.co/Ek4VbhE1Jw — Sözcü (@gazetesozcu) April 24, 2019

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© AA / Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edilmiş, Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ise gözaltı süresi uzatılmıştı. Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Çubuk Adliyesi'ne getirilmiş savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme ise Sarıgün’ü, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakmıştı.