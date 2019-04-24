'Sahibinden satılık böbrek' ilanı: Tüm tahlillerim yeni yapıldı

Sultangazi'de bir kişi, otobüs duraklarına ve çevresine satılık böbrek ilanı astı. Söz konusu ilanda "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" dendi.

İlanın alt kısmında kişinin telefon numarası da yer aldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi otobüs duraklarına 'sahibinden satılık böbrek' ilanı yapıştırdıhttps://t.co/NvZBT54nmW pic.twitter.com/vqfszLl7zH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 24, 2019

​Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine konuşan kişi, maddi durumunun kötü olmasından dolayı bu yola başvurduğunu belirtti.

Sultangazi'de bir parkta yattığı belirlenen kişi, böbreğini 20 bin TL'ye sattığını ifade etti.