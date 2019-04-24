Ankara'da S-400 ve F-35 toplantısı: Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları bir araya geldi

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı, F-35 ve S-400'lerle ilgili süreci görüşmek üzere bir araya geldi.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar F-35 ve S-400'lerle ilgili süreci görüşmek üzere bir araya geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki (MSB) toplantıya Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katılıyor.

Ana gündem maddesini ABD ile ilişkilerin oluşturduğu toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimleri ele alınacak.

Toplantıda bu konularla ilgili Türkiye'nin yol haritası ve atacağı adımların değerlendirilmesi bekleniyor.