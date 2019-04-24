Kılıçdaroğlu: Linç girişimi affedilecek bir olay değil ama sağduyumuzu korumak zorundayız

Asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama sağduyumuzu korumak zorundayız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

© AA / Metin Aktas Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün'ün elini öpüp sosyal medyada paylaştılar

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde yaşanan saldırıyla ilgili, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız" diye konuştu.

Cenazede kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Sarıgün'ün serbest bırakıldıktan sonra elleri öpülerek karşılanması tepkilere neden olmuştu.