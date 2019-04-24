Kılıçdaroğlu: Linç girişimi affedilecek bir olay değil ama sağduyumuzu korumak zorundayız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cenazede kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
Saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Sarıgün'ün serbest bırakıldıktan sonra elleri öpülerek karşılanması tepkilere neden olmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün ellerinin öpüldüğü fotoğraf, akıllara Ogün Samast'ın polislerle çekildiği fotoğrafı ve Mehmet Ali Ağca'ya Türkiye dönüşünde yapılan karşılamada çekilen fotoğrafı getirdi. pic.twitter.com/iBSIvKHzjJ— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 24 апреля 2019 г.
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