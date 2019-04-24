Kayıt
15:01 24 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Murat Ongun

    İBB'den '13 milyonluk fatura' açıklaması

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 123

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, kamuoyunda tartışma yaratan, Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verildiği 17 Nisan günü kesilen ve 'rutin bir ödeme' denilen 13 milyon liralık 'internet' faturasıyla ilgili açıklama yaptı. Ongun 17 Nisan günü söz konusu ödemenin yapılmadığını söyledi.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ongun, Kağıthane'deki yıkım, dijital verilerin incelenmesi ve tartışma yaratan 13 milyon liralık fatura ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. İBB'nin 30 Ekim 2018 tarihinde açtığı ve 26 Kasım 2018 tarihinde İBB iştiraki Medya A.Ş'nin kazandığı toplam 26 milyon 585 bin liralık ihale sözleşmesi ile ilgili fiyat ve faturanın kesilme tarihinin İmamoğlu'nun mazbatayı aldığı 17 Nisan tarihe denk gelmesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

    Vefa Salman
    © Fotoğraf : DHA
    Yalova Belediye Başkanı Salman, makam aracını iade etti
    '13 MİLYON 629 BİN LİRA HENÜZ ÖDENMEDİ'

    Ongun, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre 17 Nisan 2019 tarihinde ikinci hak ediş olarak 13 milyon 629 bin liralık ödemenin henüz gerçekleştirilmediğini açıkladı ve “Yani 17 nisan günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İnternet sitesi ve sözleşmede yer alan diğer kalemlerin meblağlarıyla ilgili tartışmalar var. Edindiğimiz bilgiye göre bunların içinde personelin maaşları da dahil çeşitli kalemler bulunuyor. Kuşkusuz tüm bu iş ve işlemler İBB'nin yetkili mercileri tarafından incelenecektir, her zamanki şeffaflıkla sizlerle paylaşılmaya devam edecektir” dedi.

    Sorular üzerine Medya A.Ş'nin dün konuyla ilgili yaptığı “rutin bir ödeme” açıklamasının başkanlık makamının bilgisi dahilinde olmadığını ifade eden Ongun “Kendisini ilgilendirdiği için böyle bir açıklama yapmış” dedi.

    13 milyonluk fatura kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı
    © Fotoğraf :
    13 milyonluk fatura kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı

    'VERİ KOPYALAMASI YAPILMADI'

    Ongun, 18 Nisan 2019 tarihli başkanlık yazısında 2 belediye müfettişi ve belediye uzmanlarıyla İBB'nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapılmasına yönelik talimat hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili de şu şekilde açıklama yaptı:

    "Bildiğiniz gibi her türlü kötü senaryoda, felaket senaryosuna karşı kurumların kuruluşların özel şirketlerin kendi verileri ile ilgili bir yedeği olması gerekir. Bu yazıda asıl hedeflenen şey İBB'nin böyle bir yedeği var mı? Varsa bu yedek nerede muhafaza ediliyor? Bunların tespiti amaçlanmıştır. Üstelik bu tespit müfettişler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın kontrolünde olacaktı. Bu tespitin gerekçesini 31 Mart-18 Nisan tarihleri arasında bizlere gelen, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların ve ihbarların tespiti yönünde atılmış bir adımdı. Bunun dışında herhangi bir veri ya da altyapı kopyalaması yoktur. Asla olmamıştır."

    Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis Toplantısı
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu yönetimindeki ilk İBB meclis toplantısı canlı yayınlandı
    'İBB KARARA İTİRAZ ETMEYECEK'

    Herhangi bir kopyalama olmadığı için de kamuoyunda üretilen senaryolarda olduğu gibi bilgilerin dışarıya çıkartılmasının da söz konusu olmadığının altını çizen Ongun "Olmayan bir kopyalamanın doğal olarak dışarı sızması da söz konusu değildir. Yazıdan bir gün sonra yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar İBB'ye resmi olarak tebliğ edildi. İBB Hukuk Müşavirliği mahkeme kararına cevap olmak üzere bilgi ve belge talebinde bulundu. İBB yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmeyecek. Hukuki süreç devam edecek. Zaten mahkemenin kurumumuzdan istemiş olduğu bilgi ve belgeler var. Cevaplarımız olacak. Belediye başkanının göreve geldiği gün bu adımı atması kamu yöneticiliği sorumluluğudur" diye konuştu.

    Ongun 18 Nisan günkü verilerle, 31.12.2018 ve 31.03.2019 tarihleri arasındaki verilerin uyumlu olup olmadığını tespit ettirmek istediklerini ifade ederek "Belge soruşturma niteliğinde bir inceleme değil hacimsel bir inceleme olacaktı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda süreç devam edecek. İBB içinde resmi statüsü olmayan hiç kimse bu sürece dahil olmayacak. Veri kopyalanması dışarıya sızdırılması gibi bir konu yok bunlar hayali senaryolar" dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
    YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret: KHK ile ihraç edilenler oy kullanabilir
    'KAĞITHANE'DE RİSK ANALİZİ YAPILIYOR'

    Kağıthane'deki yıkımla ilgili konuşan Ongun 24 yapının tahliye edildiğini, biri kontrollü olarak 2 binanın yıkıldığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından işlemlerin yürütüldüğünü anlatan Ongun, bakanlığın 24 binaya yönelik risk analizi başlattığını söyledi.

    İstanbul Valiliği'nin tahliye edilen 24 binaya hane başı yardım yapacağını, İBB Destek Hizmetler Daire Başkanlığı'nın da mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerine devam ettiğini anlattı. Valiliğin hane başına 5 bin liralık maddi yardımda bulunacağı öğrenildi.

    Etiketler:
    internet, Fatura, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İBB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    Karikatür
    Rusya: Suriye’de yenildikten sonra bazı IŞİD üyeleri Güney Afrika’ya gitti
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet