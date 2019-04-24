İBB'den '13 milyonluk fatura' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, kamuoyunda tartışma yaratan, Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verildiği 17 Nisan günü kesilen ve 'rutin bir ödeme' denilen 13 milyon liralık 'internet' faturasıyla ilgili açıklama yaptı. Ongun 17 Nisan günü söz konusu ödemenin yapılmadığını söyledi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ongun, Kağıthane'deki yıkım, dijital verilerin incelenmesi ve tartışma yaratan 13 milyon liralık fatura ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. İBB'nin 30 Ekim 2018 tarihinde açtığı ve 26 Kasım 2018 tarihinde İBB iştiraki Medya A.Ş'nin kazandığı toplam 26 milyon 585 bin liralık ihale sözleşmesi ile ilgili fiyat ve faturanın kesilme tarihinin İmamoğlu'nun mazbatayı aldığı 17 Nisan tarihe denk gelmesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

© Fotoğraf : DHA Yalova Belediye Başkanı Salman, makam aracını iade etti

Ongun, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre 17 Nisan 2019 tarihinde ikinci hak ediş olarak 13 milyon 629 bin liralık ödemenin henüz gerçekleştirilmediğini açıkladı ve “Yani 17 nisan günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İnternet sitesi ve sözleşmede yer alan diğer kalemlerin meblağlarıyla ilgili tartışmalar var. Edindiğimiz bilgiye göre bunların içinde personelin maaşları da dahil çeşitli kalemler bulunuyor. Kuşkusuz tüm bu iş ve işlemler İBB'nin yetkili mercileri tarafından incelenecektir, her zamanki şeffaflıkla sizlerle paylaşılmaya devam edecektir” dedi.

Sorular üzerine Medya A.Ş'nin dün konuyla ilgili yaptığı “rutin bir ödeme” açıklamasının başkanlık makamının bilgisi dahilinde olmadığını ifade eden Ongun “Kendisini ilgilendirdiği için böyle bir açıklama yapmış” dedi.

© Fotoğraf : 13 milyonluk fatura kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı

'VERİ KOPYALAMASI YAPILMADI'

Ongun, 18 Nisan 2019 tarihli başkanlık yazısında 2 belediye müfettişi ve belediye uzmanlarıyla İBB'nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapılmasına yönelik talimat hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili de şu şekilde açıklama yaptı:

"Bildiğiniz gibi her türlü kötü senaryoda, felaket senaryosuna karşı kurumların kuruluşların özel şirketlerin kendi verileri ile ilgili bir yedeği olması gerekir. Bu yazıda asıl hedeflenen şey İBB'nin böyle bir yedeği var mı? Varsa bu yedek nerede muhafaza ediliyor? Bunların tespiti amaçlanmıştır. Üstelik bu tespit müfettişler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın kontrolünde olacaktı. Bu tespitin gerekçesini 31 Mart-18 Nisan tarihleri arasında bizlere gelen, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların ve ihbarların tespiti yönünde atılmış bir adımdı. Bunun dışında herhangi bir veri ya da altyapı kopyalaması yoktur. Asla olmamıştır."

© Fotoğraf : Twitter İmamoğlu yönetimindeki ilk İBB meclis toplantısı canlı yayınlandı

Herhangi bir kopyalama olmadığı için de kamuoyunda üretilen senaryolarda olduğu gibi bilgilerin dışarıya çıkartılmasının da söz konusu olmadığının altını çizen Ongun "Olmayan bir kopyalamanın doğal olarak dışarı sızması da söz konusu değildir. Yazıdan bir gün sonra yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar İBB'ye resmi olarak tebliğ edildi. İBB Hukuk Müşavirliği mahkeme kararına cevap olmak üzere bilgi ve belge talebinde bulundu. İBB yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmeyecek. Hukuki süreç devam edecek. Zaten mahkemenin kurumumuzdan istemiş olduğu bilgi ve belgeler var. Cevaplarımız olacak. Belediye başkanının göreve geldiği gün bu adımı atması kamu yöneticiliği sorumluluğudur" diye konuştu.

Ongun 18 Nisan günkü verilerle, 31.12.2018 ve 31.03.2019 tarihleri arasındaki verilerin uyumlu olup olmadığını tespit ettirmek istediklerini ifade ederek "Belge soruşturma niteliğinde bir inceleme değil hacimsel bir inceleme olacaktı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda süreç devam edecek. İBB içinde resmi statüsü olmayan hiç kimse bu sürece dahil olmayacak. Veri kopyalanması dışarıya sızdırılması gibi bir konu yok bunlar hayali senaryolar" dedi.

Kağıthane'deki yıkımla ilgili konuşan Ongun 24 yapının tahliye edildiğini, biri kontrollü olarak 2 binanın yıkıldığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından işlemlerin yürütüldüğünü anlatan Ongun, bakanlığın 24 binaya yönelik risk analizi başlattığını söyledi.

İstanbul Valiliği'nin tahliye edilen 24 binaya hane başı yardım yapacağını, İBB Destek Hizmetler Daire Başkanlığı'nın da mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerine devam ettiğini anlattı. Valiliğin hane başına 5 bin liralık maddi yardımda bulunacağı öğrenildi.